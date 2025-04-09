Збірна України отримала розклад матчів на ЧС-2025 з мініфутболу
- Збірна України з мініфутболу втретє бере участь у ЧС, зустрінеться з Англією, Туреччиною та Угорщиною у груповому етапі.
- Матчі групового етапу пройдуть з 21 по 25 травня, плей-оф розпочнеться 27 травня, фінал - 1 червня в Баку.
"Синьо-жовті" втретє у своїй історії візьмуть участь в чемпіонаті світу з мініфутболу. Мундіаль прийматиме столиця Азербайджану – Баку.
На турнірі в Баку візьмуть участь 32 команди. Збірна України на груповій стадії зустрінеться з командами Англії, Туреччини та Угорщини, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Федерації мініфутболу України.
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Дати матчів збірної України з мініфутболу на ЧС-2025
У першому турі "синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Англії. Цей матч відбудеться 21 травня. Наступним суперником українців стане команда Туреччини (23 травня).
В останньому турі групового раунду Україна зіграє проти бронзового призера ЧС-2023 збірної Угорщини (25 травня).
Розклад матчів збірної України на ЧС-2025 з мініфутболу
- 21.05. Україна – Англія (Початок матчу о 12:00)
- 23.05. Україна – Туреччина (18:30)
- 25.05. Угорщина – Україна (15:30)
Календар матчів Мундіалю-2025 / фото Всесвітньої федерації з мініфутболу
Зазначимо, що груповий етап триватиме з 21 по 26 травня. До стадії плей-оф кваліфікуються переможці восьми груп, а також команди, що посядуть другі місця.
Довідка. Чемпіонат світу з мініфутболу проводиться кожні два роки, починаючи з 2015 року. Збірна України втретє візьме участь в Мундіалі. Найвищим досягненням "синьо-жовтих" був вихід у чвертьфінал на ЧС-2019.
Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 27 та 28 травня. Чвертьфінали заплановані на 29 травня. Учасники фіналу визначаться 30 травня.
Вирішальний матч за золоті нагороди відбудеться 1 червня та розпочнеться о 19:00 за Києвом. У цей же день визначиться володар бронзової нагороди.