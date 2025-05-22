Перед початком поєдинку організатори повинні були увімкнути мелодії державних гімнів Чорногорії та Таїланду. Однак щось пішло не за планом, пише 24 Канал.

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Гімн України пролунав для збірної Таїланду

Після гімну Чорногорії організатори замість таїландського гімну увімкнули український.

До честі гравців збірної Таїланду вони зберегли спокій та висловлювали свого незадоволення. Організатори помітили помилку і згодом пролунав державний гімн Таїланду.

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Зазначимо, що у поєдинку Чорногорія – Таїланд не визначився переможець. Матч завершився внічию – 1:1.

Щодо збірної України, то у першому турі "синьо-жовті" програли Англії з рахунком 0:4. В наступному поєдинку українці зіграють з Туреччиною. Матч відбудеться 23 травня та розпочнеться о 18:30.