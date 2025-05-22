Перед началом поединка организаторы должны были включить мелодии государственных гимнов Черногории и Таиланда. Однако что-то пошло не по плану, пишет 24 Канал.

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Гимн Украины прозвучал для сборной Таиланда

После гимна Черногории организаторы вместо таиландского гимна включили украинский.

К чести игроков сборной Таиланда они сохранили спокойствие и не выражали своего недовольства. Организаторы заметили ошибку и впоследствии прозвучал государственный гимн Таиланда.

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Отметим, что в поединке Черногория – Таиланд не определился победитель. Матч завершился вничью – 1:1.

Что касается сборной Украины, то в первом туре "сине-желтые" проиграли Англии со счетом 0:4. В следующем поединке украинцы сыграют с Турцией. Матч состоится 23 мая и начнется в 18:30.