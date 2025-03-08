Вперше в історії України: Гераскевич з рекордом потрапив до топ-5 на ЧС-2025 зі скелетону

Одразу двоє українців потрапили до вирішального четвертого спуску на чемпіонаті світу-2025 в американському Лейк-Плесіді. За медалі боролися Владислав Гераскевич та Ярослав Лавренюк.

У п'ятницю, 7 березня, на ЧС-2025 зі скелетону відбулися два спуски. У першому визначилися 25 учасників, які продовжили боротьбу за медалі, пише 24 Канал.

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За крок до подіуму

17-річний житомирянин Ярослав Лавренюк у вирішальній спробі показав час – 54.26. Цей результат став новим особовим рекордом другого номера збірної України. У підсумку Ярослав посів 21 місце.

Владислав Гераскевич перед четвертим спуском займав проміжне сьоме місце. 26-річний скелетоніст із часом у 53.61 секунди зумів піднятися одразу на три сходинки, зупинившись за крок від медалі. Владислав оновив особистий рекорд (3,37,49) на чемпіонаті світу.

Чемпіоном світу став британець Метт Вестон. Компанію на подіумі йому склали Маркус Ваятт з Великої Британії та німець Алекс Юнгк.

Результати ЧС-2025 зі скелетону

1. Метт Вестон (Велика Британія) 3:35.48

2. Маркус Ваятт (Велика Британія) + 1.90

3. Алекс Юнгк (Німеччина) + 1.93

4. Владислав Гераскевич (Україна) +2.01

...

21. Ярослав Лавренюк (Україна) +5.11

Гераскевич вперше в історії виступів представників України на чемпіонатах світу посів четверте місце. Раніше найкращим результатом на цьому рівні було 10-те місце у 2024 році.

Нагадаємо, що на Кубку світу у німецькому Вінтерберзі Гераскевич вдруге у кар'єрі посів четверте місце. Українець повторив свій найкращий результат.