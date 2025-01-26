Лідер збірної України пропустить чемпіонат Європи з біатлону
- Дмитро Підручний пропустить чемпіонат Європи з біатлону для відновлення перед чемпіонатом світу.
- Чемпіонат Європи з біатлону пройде в італійському Мартел-валь-Мартелло з 29 січня до 2 лютого, де збірна України виступить без Підручного.
Вже 29 січня в Італії стартує чемпіонат Європи-2025 з біатлону. У ньому планувалася участь капітана збірної України Дмитра Підручного.
В італійському Антгольці завершився шостий етап Кубка світу з біатлону. В останній гонці змагального дня Дмитро Підручний не зміг фінішувати, пише 24 Канал.
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Підручний зробить паузу перед чемпіонатом світу
Після чоловічої гонки переслідування в Антгольці тренерський штаб збірної України ухвалив рішення відзаявити з чемпіонату Європи Підручного. Про це повідомив Чемпіон.
Згодом Дмитро прокоментував рішення тренерів потребою у відновленні.
Маю надію, що мені вистачить часу відновитися до чемпіонату світу, набратися сил,
– сказав Підручний у коментарі Biathlon.com.ua.
Таким чином капітан збірної України пропустить континентальну першість, щоб краще підготуватися до чемпіонату світу.
Нагадаємо, що чемпіонат Європи з біатлону пройде в італійському Мартел-валь-Мартелло з 29 січня до 2 лютого. У програмі змагань індивідуальні гонки, спринти, персьюти та естафети.
Тренерський штаб чоловічої збірної України визначився зі складом команди. В естафеті наша команда виступить основою, за виключенням Підручного. А в інших гонках виступатимуть біатлоністи з команди Б.