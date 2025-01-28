Без Підручного та Джими: визначився склад збірної України на чемпіонат Європи з біатлону

Чемпіонат Європи-2025 з біатлону стартує в італійському Мартелі у середу, 29 січня. У першості візьмуть участь українські біатлоністи.

Тренерський збірної України з біатлону оголосив склад команди на чемпіонат Європи. До списку потрапили 15 спортсменів, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Спорт.

Читайте також Календар і розклад усіх гонок біатлонного сезону-2024/2025

Хто з українців змагатиметься на чемпіонаті Європи

До жіночої команди потрапили чотири біатлоністки з основної команди. Однак лише Анастасія Меркушина виступить в індивідуальних гонках. Ірина Петренко, Христина Дмитренко та Олена Городна візьмуть участь тільки в естафеті.

У чоловічій збірній з основи в індивідуальних гонках змагатиметься Богдан Цимбал. Натомість Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Тарас Лесюк виступатимуть в естафеті.

Зазначимо, що до складу збірної не потрапили її лідери – Дмитро Підручний та Юлія Джима. Капітан "синьо-жовтих" набиратиметься сил напередодні чемпіонату світу. Очевидно, що відпочинок перед відповідальними стартами отримала і Юлія Джима.

Склад збірної України

Жінки: Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Анна Кривонос, Дарина Чалик, Лілія Стеблина, Ірина Петренко (естафета), Христина Дмитренко (естафета) та Олена Городна (естафета).

Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Анна Кривонос, Дарина Чалик, Лілія Стеблина, Ірина Петренко (естафета), Христина Дмитренко (естафета) та Олена Городна (естафета). Чоловіки: Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Денис Насико, Антон Дудченко (естафета), Віталій Мандзин (естафета), Тарас Лесюк (естафета).

Нагадаємо, що чемпіонат Європи з біатлону триватиме з 29 січня по 2 лютого. Організатори змагань планують провести вісім гонок. У перший змагальний день відбудуться жіноча та чоловіча індивідуальні гонки.