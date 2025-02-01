Останній день ЧЄ-2025 з біатлону: хто представить Україну на естафеті в Мартель-валь-Мартелло

В останній день чемпіоната Європи-2025 з біатлону заплановано проведення естафети. Змагання відбуваються у італійському Мартель-валь-Мартелло.

У неділю, 2 лютого, чемпіонат Європи-2025 завершиться жіночою та чоловічою естафетою. Стало відомо, хто представить Україну у завершальний день турніру, повідомляє 24 канал із посиланням на Український біатлон.

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Склад збірної України на естафету

Тренерський штаб представив заявку команди на жіночу та чоловічу естафети. У складі збірної України вісім біатлоністів візьму участь у перегонах в останній день чемпіонату Європи 2025 року.

Стартлист збірної України на жіночу естафету

6-1. Ірина Петренко

6-2. Олена Городна

6-3. Олександра Меркушина

6-4. Христина Дмитренко

Зазначимо, що жіноча естафета розпочнеться першою. Перегони стартують о 11:45 за київським часом.

Стартлист збірної України на чоловічу естафету

4-1. Артем Тищенко

4-2. Віталій Мандзин

4-3. Антон Дудченко

4-4. Тарас Лесюк

Чоловіча естафета у Мартель-валь-Мартелло запланована на 14:45 за київським часом.