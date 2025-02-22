Надважковаговик Чжан Чжилей вже неодноразово висловлював бажання провести бій з Олександром Усиком. Китайський боксер вкотре пояснив, чому хоче побитися саме з українцем, пише 24 канал з посиланням на The Ring.

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Чжилей кинув виклик Усику

Китаєць зазначив, що хоче українського боксера, адже він – вершина піраміди і той, хто володіє поясом WBC.

Я з усією повагою ставлюся до Усика. Я поважаю його як бійця. Психологічно і фізично він дуже сильний,

– сказав Чжан Чжилей.

Також він додав, що не знає, який буде результат бою з українським боксером, однак сподівається на свою перемогу.

Нагадаємо, що Олександр Усик погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа після реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Однак поки що невідомо, чи протистояння боксерів відбудеться.