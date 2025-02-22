Супертяжеловес Чжан Чжилей уже неоднократно выражал желание провести бой с Александром Усиком. Китайский боксер в очередной раз объяснил, почему хочет подраться именно с украинцем, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Чжилей бросил вызов Усику

Китаец отметил, что хочет украинского боксера, ведь он – вершина пирамиды и тот, кто владеет поясом WBC.

Я со всем уважением отношусь к Усику. Я уважаю его как бойца. Психологически и физически он очень сильный,

– сказал Чжан Чжилей.

Также он добавил, что не знает, какой будет результат боя с украинским боксером, однако надеется на свою победу.

Напомним, что Александр Усик согласился на второй бой с Даниэлем Дюбуа после реванша с Тайсоном Фьюри. Однако пока неизвестно, состоится ли противостояние боксеров.