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Sport News 24 Бокс Хочемо вершину піраміди, – Чжилей знову кинув виклик Усику
22 лютого, 15:01
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Хочемо вершину піраміди, – Чжилей знову кинув виклик Усику

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Китайський боксер Чжан Чжилей знову висловив бажання побитися з Олександром Усиком, якого поважає як бійця.
  • Чжилей вважає Усика вершиною піраміди та хоче змагатися з ним через його володіння поясом WBC.
  • Олександр Усик погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, але поки неясно, чи відбудеться цей бій.

Китайський боксер Чжан Чжилей розповів про наміри побитися з Олександром Усиком. Він поважає українця як бійця.

Надважковаговик Чжан Чжилей вже неодноразово висловлював бажання провести бій з Олександром Усиком. Китайський боксер вкотре пояснив, чому хоче побитися саме з українцем, пише 24 канал з посиланням на The Ring.

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Чжилей кинув виклик Усику

Китаєць зазначив, що хоче українського боксера, адже він – вершина піраміди і той, хто володіє поясом WBC.

Я з усією повагою ставлюся до Усика. Я поважаю його як бійця. Психологічно і фізично він дуже сильний,
– сказав Чжан Чжилей.

Також він додав, що не знає, який буде результат бою з українським боксером, однак сподівається на свою перемогу. 

Нагадаємо, що Олександр Усик погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа після реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Однак поки що невідомо, чи протистояння боксерів відбудеться.