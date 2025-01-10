Відомий китайський баскетболіст Чжан Сінлян потрапив у доволі гучний та кумедний скандал. Перед нещодавнім матчем його команди Чжана відсторонили від команди.

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Дуже містка валіза

Як повідомляє 24 Канал з посиланням vnexpress, китаєць намагався пронести у готель свою дівчину у валізі. Правила команди забороняють відвідування готелю сторонніми особами перед матчами.

Зрештою Сінлян знайшов вихід та помістив дівчину у свою валізу, щоб провести з нею ніч. Втім, сама подруга і видала Чжана, виставивши у соцмережі фото з середини валізи та з номера баскетболіста.

Пізніше вона швидко видалила знімки, але вони вже встигли дістатися клубу. Чжан виправдовував свої дії тим, що хотів допомогти своїй другій половинці підготуватися до екзамену.

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При цьому баскетболіст перепросив перед клубом та визнав абсурдність своїх дій. Проте від санкцій це його не врятувало, Чжана відсторонили від тренувань із командою.

Сінлян виступає за Гуанчжоу Лонг Лайонс у Китайській баскетбольній асоціації. У поточному сезоні 20-річний баскетболіст відіграв 26 матчів та має середню результативність 6,4 очка за гру.