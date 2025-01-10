Известный китайский баскетболист Чжан Синлян попал в довольно громкий и забавный скандал. Перед недавним матчем его команды Чжана отстранили от команды.

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Очень вместительный чемодан

Как сообщает 24 Канал со ссылкой vnexpress, китаец пытался пронести в отель свою девушку в чемодане. Правила команды запрещают посещение отеля посторонними лицами перед матчами.

В конце концов Синлян нашел выход и поместил девушку в свой чемодан, чтобы провести с ней ночь. Впрочем сама подруга и выдала Чжана, выставив в соцсети фото изнутри чемодана и из номера баскетболиста.

Позже она быстро удалила снимки, но они уже успели добраться до клуба. Чжан оправдывал свои действия тем, что хотел помочь своей второй половинке подготовиться к экзамену.

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При этом баскетболист извинился перед клубом и признал абсурдность своих действий. Однако от санкций это его не спасло, Чжана отстранили от тренировок с командой.

Синлян выступает за Гуанчжоу Лонг Лайонс в Китайской баскетбольной ассоциации. В текущем сезоне 20-летний баскетболист сыграл 26 матчей и имеет среднюю результативность 6,4 очка за игру.