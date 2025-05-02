Точно повернеться, – Дюбуа назвав наступного суперника після реваншу проти Усика

Влітку цього року Даніель Дюбуа битиметься проти Олександра Усика. На кону пекельної битви між Королем хевівейту та британським боксером звання абсолютного чемпіона світу.

"Динаміт" висловився стосовно реваншу проти Олександра Усика. Також Даніель Дюбуа назвав суперника, з яким хоче побитись після бою з українцем, пише 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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З ким хоче битись Дюбуа

Даніель Дюбуа наголосив, що зробив великий крок уперед після останніх трьох боїв проти Хрговича, Міллера та Джошуа. Британець наголосив, що фанати побачать щось особливе у бою проти Усика.

Дюбуа заявив, що не може дочекатись бою з Олександром Усиком. Даніель підкреслив, що він налаштований закінчити с жартами та здолати українського чемпіона.

Також Дюбуа назвав наступного суперника після реваншу проти Усика. "Динаміт" планує битись проти Тайсона Ф'юрі.

Я думаю, Ф’юрі точно повернеться. Коли я здолаю Усика, зможу побитися з ним. Хто знає? Зараз у хевівейті так багато топових боксерів. Ф’юрі буде відчайдушно прагнути повернутися в обойму,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Даніель Дюбуа розповів, як збирається перемогти Олександра Усика. Британець спробує нокаутувати українського чемпіона.