IBF офіційно зобов'язала Дюбуа провести бій проти Чісори

Міжнародна боксерська федерація офіційно зобов'язала Даніеля Дюбуа провести бій проти Дерека Чісори. Сторони мають 30 днів, щоб домовитися.

The Ring нещодавно оголосили дату другого протистояння Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Бій має відбутися 12 липня на "Вемблі".

Читайте також Колишній чемпіон світу назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа: бажання і прогноз відрізняються

Скільки часу є у Дюбуа

У сторін є 30 днів, тобто до 22 травня, щоб досягти домовленостей щодо обов'язкового протистояння. Якщо цього не зроблять, то буде призначено промоутерські торги, пише 24 канал з посиланням на Дана Рафаеля.

Поки торги не оголошено, "Динаміт" ще може отримати дозвіл на проведення бою з Усиком, перемовини щодо якого досі тривають. Наразі невідомо, чи протистояння британця і українця точно відбудеться 12 липня.

Довідка. Раніше Даніель Дюбуа заявив, що він не зацікавлений у проведенні бою з Дереком Чісорою і хоче реваншу з Усиком.

Нагадаємо, що перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері.