Зірковий супертяж зухвало згадав Усика серед переліку бійців, яких хоче "прикінчити"

Даніель Дюбуа після відмови Олександра Усика від пояса IBF став повноцінним чемпіоном світу. Наразі саме цього титулу не вистачає українцю, щоб знову повернути статус абсолюта.

Очікувалося, що вони точно проведуть очне протистояння влітку. Проте Олександра Усика зобов'язали захищати пояс WBO, після чого карти дещо сплуталися.

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З ким хоче битися Дюбуа

"Динаміт" висловився про бажаного свого наступного суперника. Британець самовпевнено виділив трьох бійців, яких збирається "прикінчити", повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

"Є три імені, які я хочу. Це Усик, Паркер або Джошуа. Один із цієї великої трійки. Зараз я націлений на них. Після зриву бою з Паркером я чув, як багато хто говорив, що я уникаю суперників. Але просто зараз я хочу когось прикінчити.

Ставте їх у чергу. Я хочу їх. Слідкуйте за новинами, хлопці. Я скоро повернуся. Я не можу дочекатися повернення. Я буду працювати та повернуся з подвоєною силою", – сказав Дюбуа.

Цікаво. До переліку не потрапив Дерек Чісора. Його IBF має намір призначити обов’язковим претендентом на титул "Динаміта".

Нагадаємо, що востаннє Даніель Дюбуа виходив на ринг у вересні 2024 року. Тоді він нокаутував Ентоні Джошуа вже у п'ятому раунді.