У поєдинку проти французького боксера Лапін захистив титул WBA Continental у напівважкій вазі та здобув вакантний пояс IBF International. 27-річний українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, пише 24 Канал.

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З ким та коли битиметься Лапін

Після невеликої паузи чемпіон з команди Олександра Усика дізнався ім'я наступного суперника. У 10-раундовому поєдинку Лапін зустрінеться зі словацьким боксером Робертом Рацем. Про це повідомила боксерська компанія Ready To Fight.

Бій висхідної зірки українського боксу відбудеться 12 квітня на Lucerna Hall у Празі.

Роберт Рац досить непростий суперник для Лапіна. Його рекорд становить 27 перемог у 30 поєдинках. Словак на профі-рингу зазнав трьох поразок. Цікаво, що 22 бої за участю Раца завершилися достроково.

Бій Лапін – Рац відбудеться 12 квітня / фото Ready To Fight

Раніше Олександр Усик назвав Даніеля Лапіна найкращим молодим боксером світу. Українець здобув 11 перемог у 11 поєдинках. На рахунку Даніеля 4 дострокові перемоги.

Свій перший чемпіонський титул IBO Continental Лапін здобув 26 серпня 2023 року, коли достроково переміг німця Аро Шварца.

18 травня 2024 року в андеркарді першого бою Усик – Ф'юрі Даніель нокаутував Октавіу Пудивітра та став володарем титулу WBA Intercontinental.