В поединке против французского боксера Лапин защитил титул WBA Continental в полутяжелом весе и завоевал вакантный пояс IBF International. 27-летний украинец одержал победу единогласным решением судей, пишет 24 Канал.

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С кем и когда будет драться Лапин

После небольшой паузы чемпион из команды Александра Усика узнал имя следующего соперника. В 10-раундовом поединке Лапин встретится со словацким боксером Робертом Рацем. Об этом сообщила боксерская компания Ready To Fight.

Бой восходящей звезды украинского бокса состоится 12 апреля на Lucerna Hall в Праге.

Роберт Рац достаточно непростой соперник для Лапина. Его рекорд составляет 27 побед в 30 поединках. Словак на профи-ринге потерпел три поражения. Интересно, что 22 боя с участием Раца завершились досрочно.

Бой Лапин – Рац состоится 12 апреля / фото Ready To Fight

Ранее Александр Усик назвал Даниэля Лапина лучшим молодым боксером мира. Украинец одержал 11 побед в 11 поединках. На счету Даниэля 4 досрочные победы.

Свой первый чемпионский титул IBO Continental Лапин завоевал 26 августа 2023 года, когда досрочно победил немца Аро Шварца.

18 мая 2024 года в андеркарде первого боя Усик – Фьюри Даниэль нокаутировал Октавиу Пудивитра и стал обладателем титула WBA Intercontinental.