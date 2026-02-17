Ставив на місце п'яних росіян в Туреччині: що відомо про футболіста, який побив працівника ТЦК

Українські футболісти залишаються осторонь питань мобілізації під час повномасштабної війни в Україні. Більшість з них мають бронювання або не підпадають під закон за віком.

Проте деякі з них все одно примудряються вляпатися у гучні скандали на цю тему. Неприємний інцидент стався із гравцем другої команди Колоса Данилом Колесником, повідомляє 24 Канал.

Що сталось із гравцем Колоса?

Нападник виклав у себе в соцмережі відео, як він вдарив працівника ТЦК та лаявся на нього російською мовою. Пізніше гравець видалив його та заблокував доступ до свого акаунту.

Проте ЗМІ вже масово поширили цю новину. Зрештою в мережі опинилось повне відео конфлікту, де видно, як Колесник першим застосовує силу до військовослужбовця.

Попри відсутність значних футбольних досягнень, Данило вже був на слуху у 2023 році. Тоді він виступав за Минай, який проходив збори в Туреччині.

Як Колесник бив росіян?

Закарпатську команду заселили в один готель із футболістами російського Шинніка. Причиною цього став землетрус у країні, через що частина готелів була зруйнована.

Очікувано, не обійшлось без конфлікту. Як тоді розповідав журналіст Роман Бебех, один з представників російського клубу напився та забруднив туалет готелю.

Після цього він почав хамити прибиральниці, за яку і вирішив вступитися Колесник. Почалась бійка, в ході якої Данило побив представника Шинніка. Зрештою росіянам довелось залишити готель на наступний день.

Що відомо про конфлікт Колесника із ТЦК?