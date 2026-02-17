Ставив на місце п'яних росіян в Туреччині: що відомо про футболіста, який побив працівника ТЦК
- Данило Колесник потрапив у скандал після того, як вдарив працівника ТЦК та виклав відео.
- Два роки тому футболіст вже брав участь у бійці в Туреччині проти росіян.
Українські футболісти залишаються осторонь питань мобілізації під час повномасштабної війни в Україні. Більшість з них мають бронювання або не підпадають під закон за віком.
Проте деякі з них все одно примудряються вляпатися у гучні скандали на цю тему. Неприємний інцидент стався із гравцем другої команди Колоса Данилом Колесником, повідомляє 24 Канал.
Що сталось із гравцем Колоса?
Нападник виклав у себе в соцмережі відео, як він вдарив працівника ТЦК та лаявся на нього російською мовою. Пізніше гравець видалив його та заблокував доступ до свого акаунту.
Проте ЗМІ вже масово поширили цю новину. Зрештою в мережі опинилось повне відео конфлікту, де видно, як Колесник першим застосовує силу до військовослужбовця.
Попри відсутність значних футбольних досягнень, Данило вже був на слуху у 2023 році. Тоді він виступав за Минай, який проходив збори в Туреччині.
Як Колесник бив росіян?
Закарпатську команду заселили в один готель із футболістами російського Шинніка. Причиною цього став землетрус у країні, через що частина готелів була зруйнована.
Очікувано, не обійшлось без конфлікту. Як тоді розповідав журналіст Роман Бебех, один з представників російського клубу напився та забруднив туалет готелю.
Колесник розповідав про драку з росіянами: дивитися відео
Після цього він почав хамити прибиральниці, за яку і вирішив вступитися Колесник. Почалась бійка, в ході якої Данило побив представника Шинніка. Зрештою росіянам довелось залишити готель на наступний день.
Що відомо про конфлікт Колесника із ТЦК?
- Як стало відомо з відео, Данило став на захист сусіда, якого хотіли доставити до ТЦК в рамках мобілізації. Футболіст стверджував, що заступився за батька трьох дітей.
- Пізніше київський ТЦК і СП прокоментував скандал із футболістом Колоса та закликав його самого підписати контракт із ЗСУ, Сам Данило не підпадає під мобілізацію, адже йому 24 роки.
- Відзначимо, що Колесник не зіграв жодного матчу за основну команду Колоса. Він виступав у дублі ковалівців з березня 2025 року. Зрештою президент Колоса оголосив про розрив контракту із футболістом.
- Також раніше форвард грав за ВПК-Агро, Минай, Дружбу з Мирівки та Лівий Берег, повідомляє Transfermarkt. До слова, на захист Колесника став ексгравець Динамо та збірної України Олександр Алієв.