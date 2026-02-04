Укр Рус
4 лютого, 21:44
2

Український тріатлоніст отримав повторну дискваліфікацію: чому покарали "айронмена"

Андрій Олійник
Основні тези
  • Данило Сапунов отримав повторну дискваліфікацію на 3,5 роки за участь у змаганнях під час початкового відсторонення через допінг.
  • Повернутися до змагань він зможе у квітні 2027 року, однак наразі зосереджується на тренерській роботі, а не на професійних змаганнях.

Данило Сапунов у 2020 році був відсторонений від змагань з тріатлону на чотири роки через провалену допінг-пробу. Після завершення дискваліфікації на спортсмена чекали чергові негаразди.

Сапунова покарали повторно, довівши загальний термін перебування поза змаганнями до 7,5 років. Міжнародна агенція з тестування ITA на своєму сайті стверджує, що спортсмен прийняв цей вирок. 

Чому знову дискваліфікували Данила Сапунова?

Як пише Суспільне, Сапунов мав дотримуватися режиму недопуску до змагань у період з 8 жовтня 2019 року до 7 жовтня 2023 року.

Проте під час дискваліфікації він взяв участь у одному з турнірів, про що стало відомо організаторам відомої серії ультрадовгих тріатлонних гонок Ironman.

Спершу Сапунов вимагав розгляду справи щодо потенційного порушення антидопінгових правил у Міжнародній панелі слухань. Проте згодом погодився з санкціями від ITA, і провадження було закрито з формулюванням "прийняття наслідків".

Таким чином тріатлоніст отримав ще одну дискваліфікацію, вже на 3,5 роки, яка відраховується від 8 жовтня 2023 року. Повернутися до спорту він зможе у квітні 2027-го. 

Проте спортсмен говорить, що у свої 43 роки вже не має зацікавлення у професійних змаганнях і зосереджується на тренерській роботі. 

Чим відомий Данило Сапунов?

  • Сапунов брав участь у трьох Олімпійських іграх – Афінах-2004, Пекіні-2008 та Лондоні-2012. Спершу двічі представляв Казахстан, а на британській Олімпіаді вже виступав від України.
  • Має 14 перемог на турнірах з тріатлону різного рівня, вважався найкращим тріатлоністом України. 