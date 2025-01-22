Чемпіон світу з Шахтаря офіційно перейшов у турецький клуб

Нападник збірної України Данило Сікан вирішив залишити УПЛ заради середняка чемпіонату Туреччини. Новим клубом ексгравця Шахтаря став Трабзонспор.

Гравці донецького Шахтаря користуються попитом на трансферному ринку. Вже було відомо про інтерес з боку європейських клубів до Зубкова, Судакова, Криськіва, Різника.

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Підкорюватиме Туреччину

А нещодавно "гірники" продали свого форварда Кевіна Келсі в Портленд Тімберс за 6 мільйонів євро. Тепер же Шахтар попрощався із ще одним нападником.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Трабзонспора, турецький клуб підписав Данила Сікана. 23-річний українець поставив свій підпис під угодою, яка розрахована на 3,5 роки.

Раніше журналіст Віктор Вацко повідомляв, що Шахтар отримає за Сікана 6 мільйонів євро. Також в трансферній угоді прописані бонуси за вдалі виступи гравця та відсоток від його майбутнього продажу.

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Відзначимо, що у Трабзонспор вже є один українець. Арсеній Батагов перейшов у команду влітку із Зорі та нещодавно забив свій перший гол за команду. Наразі підопічні Гюнеша посідають дев'яте місце у турецькій Суперлізі.

Нагадаємо, що Сікан є вихованцем Карпат. На дорослому рівні він грав за львівський клуб, а також Маріуполь, Ганзу та Шахтар. У складі донецького клубу він забив 31 гол у 115-ти матчах та виграв три чемпіонства УПЛ.

У 2019 році Данило став переможцем юнацького чемпіонату світу у складі збірної України U19. За національну команду країни Сікан провів шість матчів, забивши один гол.