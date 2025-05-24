Взимку Шахтар продав свого основного форварда Данила Сікана. Гравець збірної України перебрався до турецького Трабзонспора за 6 мільйонів євро.

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Гравець поки звикає до нових умов у іншій країні, а тим часом встиг потішити своїх прихильників класною новиною. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Сікана, в його сім'ї поповнення.

Данило та його дружина вперше стали батьками. Подружжя виховуватиме хлопця, який народився 19 травня 2025 року в Києві. Кохана Сікана Тетяна опублікувала в соцмережах милі фото із новонародженим.

Фото новонародженої дитини Данила Сікана / фото з інстаграму:

Ім'я сина поки невідоме. Нагадаємо, що Данило періодично викликався до збірної України та встиг зіграти за неї 6 матчів, в яких оформив один гол. Найбільшим досягненням Сікана стала перемога на юнацькому чемпіонаті світу-2019 зі збірною U-20.

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У клубній кар'єрі 24-річний нападник до переїзду в Туреччину встиг пограти за Карпати, Маріуполь, Ганзу та Шахтар. Разом із "гірниками" Сікан тричі ставав чемпіоном України.

У поточному сезоні в складі Трабзонспора Данило відіграв 16 матчів, оформивши три голи та два асисти. Його команда посідає сьоме місце в чемпіонаті Туреччини за два матчі до кінця сезону.