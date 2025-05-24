Зимой Шахтер продал своего основного форварда Даниила Сикана. Игрок сборной Украины перебрался в турецкий Трабзонспор за 6 миллионов евро.

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Теперь их трое

Игрок пока привыкает к новым условиям в другой стране, а тем временем успел порадовать своих поклонников классной новостью. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Сикана, в его семье пополнение.

Даниил и его жена впервые стали родителями. Супруги будут воспитывать парня, который родился 19 мая 2025 года в Киеве. Любимая Сикана Татьяна опубликовала в соцсетях милые фото с новорожденным.

Фото новорожденного ребенка Даниила Сикана / фото из инстаграма:

Имя сына пока неизвестно. Напомним, что Даниил периодически вызывался в сборную Украины и успел сыграть за нее 6 матчей, в которых оформил один гол. Наибольшим достижением Сикана стала победа на юношеском чемпионате мира-2019 со сборной U-20.

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В клубной карьере 24-летний нападающий до переезда в Турцию успел поиграть за Карпаты, Мариуполь, Ганзу и Шахтер. Вместе с "горняками" Сикан трижды становился чемпионом Украины.

В текущем сезоне в составе Трабзонспора Даниил отыграл 16 матчей, оформив три гола и два ассиста. Его команда занимает седьмое место в чемпионате Турции за два матча до конца сезона.