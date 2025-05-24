Чемпіон світу у складі збірної України з футболу вперше став батьком: милі фото дитини

Форвард Трабзонспора Данило Сікан порадував своїх прихильників крутою новиною. Його дружина Тетяна народила футболістові первістка.

Взимку Шахтар продав свого основного форварда Данила Сікана. Гравець збірної України перебрався до турецького Трабзонспора за 6 мільйонів євро.

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Тепер їх троє

Гравець поки звикає до нових умов у іншій країні, а тим часом встиг потішити своїх прихильників класною новиною. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Сікана, в його сім'ї поповнення.

Данило та його дружина вперше стали батьками. Подружжя виховуватиме хлопця, який народився 19 травня 2025 року в Києві. Кохана Сікана Тетяна опублікувала в соцмережах милі фото із новонародженим.

Фото новонародженої дитини Данила Сікана / фото з інстаграму:

Ім'я сина поки невідоме. Нагадаємо, що Данило періодично викликався до збірної України та встиг зіграти за неї 6 матчів, в яких оформив один гол. Найбільшим досягненням Сікана стала перемога на юнацькому чемпіонаті світу-2019 зі збірною U-20.

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У клубній кар'єрі 24-річний нападник до переїзду в Туреччину встиг пограти за Карпати, Маріуполь, Ганзу та Шахтар. Разом із "гірниками" Сікан тричі ставав чемпіоном України.

У поточному сезоні в складі Трабзонспора Данило відіграв 16 матчів, оформивши три голи та два асисти. Його команда посідає сьоме місце в чемпіонаті Туреччини за два матчі до кінця сезону.