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Sport News 24 Інші види спорту Шанс для Аонішікі: в Японії вперше за 8 років збільшують зарплати та призові для сумоїстів
31 липня, 11:48
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Шанс для Аонішікі: в Японії вперше за 8 років збільшують зарплати та призові для сумоїстів

Олександр Щербатих

Український сумоїст Данило Явгусишин невдовзі почне більше заробляти. Стосується це одразу двох видів доходу спортсмена.

У четвер, 30 липня, у Токіо відбулось засідання Японської асоціації сумо. Під час заходу було ухвалено важливе для спортсменів рішення, пише Hochi.news

Що це значить для Явгусишина 

Українець, які й всі професійні сумоїсти, почне заробляти більше, оскільки зростуть зарплати та премії у цьому виді спорту. Після нещодавньої перемоги на турнірі у Нагої уродженець Вінничини повернув собі ранг озекі – другий найважливіший у сумо. 

Це вплине на його річну зарплатню, яка збільшиться на 250 тисяч єн, досягнувши позначки у 2,75 мільйона, що складає приблизно 767 тисяч гривень. 

Збільшаться й призові, які виростуть вдвічі. Так за здобуття Кубка Імператора, яких в Явгусишина три, раніше платили по 10 мільйонів єн. Тепер ця цифра виросте до 20 мільйонів. 

Зазначимо, що покращення фінансування спортсменів планується з початком наступного 2027-го, року. 

Що далі для Аонішікі 

Тепер щоб здобути статус йокодзуни, найвище у сумо, українцю потрібно перемогти ще у двох поспіль змаганнях. У випадку цього звершення Аонішікі Арата, такий псевдонім у Данила, зароблятиме 3,3 мільйона єн гарантованого річного окладу. 

Наступним турніром для Аонішікі стане Aki basho, який пройде в Токіо з 13 по 27 вересня. Зазначимо, що звання йокодзуни раніше не здобував ніхто з сумоїстів, які були дотичними до України. 

Додамо, що Японська асоціація сумо уже знайшла джерело доходів для збільшення виплат. Відбудеться це, щонайменше частково, коштом уболівальників. Для них з 2027-го зростуть ціни на квитки.

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