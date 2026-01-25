Українець Явгусишин вдруге поспіль виграв Кубок Імператора з сумо
- Українець Данило Явгусишин виграв престижний турнір Hatsu Basho в Токіо, перемігши у вирішальному матчі Сакутаро Атаміфуджі.
- Це вже другий поспіль турнір, який Явгусишин виграв у дивізіоні Макуучі, наближаючись до статусу європейського йокодзуни.
У неділю, 25 січня, в Токіо на "Ryogoku Kokugikan Sumo Arena" відбувся вирішальний день престижного турніру Hatsu Basho. Участь у ньому брав, зокрема, й український сумоїст Данило Явгусишин.
Він підходив до останнього дня змагань з результатом 11:3. Такий показник також мав Сакутаро Атаміфуджі, інформує 24 Канал.
Читайте також "Це щось особливе": мама та син уперше одночасно поїхали на Зимові Олімпійські ігри
Як Явгусишин тріумфував на Hatsu Basho?
Обидва спортсмени виграли свої 15-ті сутички. Спочатку японець переміг Сейю Ошоумі, чим забезпечив собі щонайменше плей-оф.
А українець згодом здолав Масакацу Котозакуру. Тож доля чемпіонства вирішувалася в додатковому матчі між сумоїстами.
Фаворитом був українець, який тріумфував у трьох попередніх очних зустрічах. Японець був дуже близьким до успіху, але Явгусишин вистояв, після чого йому вдався переможний кидок стомленого опонента.
Явгусишин став переможцем Hatsu Basho: дивіться відео
Важливо. Данило виграв другий турнір у дивізіоні Макуучі поспіль. Щоб стати першим в історії європейським йокодзуною, йому треба виграти два титули в ранзі одзекі поспіль.
Зазначимо, що на рік проходить шість гранд-турнірів сумо. Наступний відбудеться в березні.
Розклад гранд-турнірів з сумо:
- Hatsu Basho (січень, Токіо)
- Haru Basho (березень, Осака)
- Hatsu Basho (травень, Токіо)
- Nagoya Basho (липень, Нагоя)
- Aki Basho (вересень, Токіо)
- Kyushu Basho (листопад, Фукуока)
Після перемоги українець прокоментував свій грандіозний тріумф. Він сказав, що ця перемога відрізняється від його успіху в листопаді на турнірі в Фукуоці.
Я дуже щасливий. Цей турнір був дещо іншим. Було відчуття напруги, якого я ніколи раніше не відчував, але я радий, що зміг перемогти,
– цитує сумоїста Sponichi.co.jp.
Відзначимо, що українець став першим озекі за 20 років, який після підвищення до цього рангу зміг одразу здобути юшо.
Що відомо про Данила Явгусишина?
Данило народився у Вінниці та з семи років почав займатися сумо.
Тричі ставав чемпіоном України, а на початку повномасштабного вторгнення виїхав з рідної країни до Японії.
Швидко здобув популярність серед прихильників сумо, завдяки своїм виступам на професійному рівні. Данило став лише другим українцем у Вищій лізі сумо.
Експерти вважають, що він невдовзі отримає найвищий ранг гранд-чемпіона сумо – йокодзуна. Наразі українцю лише 21 рік.