Данія – Україна: матч перервано у другому таймі через проблеми зі здоров'ям у Еріксона

Драматично завершився товариський поєдинок між Данією та Україною. Найважливішою стала прикра подія з Крістіаном Еріксоном.

Україна та Данія не дограли товариський матч в Оденсе, через серйозні проблеми зі здоров'ям у Крістіана Еріксена. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що сталось у грі Данія – Україна?

Товариський матч національних команд тривав у спокійному руслі до 66 хвилини.

В першому таймі у воротах збірної України відзначились Патрік Доргу та Йоакім Меле. Під кінець першої половини гри рахунок скоротив Віктор Циганков.

Старт другої половини гри команди розпочали спокійно. Усе так було до моторошного епізоду на 66 хвилині. Андреа Мальдера проводив заміни, а легенда господарів матчу Крістіан Еріксен емоційно спілкувався з Русланом Маліновським. За мить камера перемкнулась на трибуни.

Протягом наступних 10-15 хвилин лікарі надавали допомогу півзахиснику місцевої команди.

Вочевидь, у нього стався рецидив проблем зі здоров'ям. Нагадаємо, що у 2021 році у Крістіана сталась зупинка серця під час матчу першого туру Євро-2021.

Данія – Україна – 2:1

Голи: Доргу 13', Меле 36' – Циганков 44'

Зазначимо, що, на щастя, 34-річний футболіст Вольфсбурга зумів покинути поле на власних ногах. Стан його здоров'я поки невідомий.

Що далі для збірної України?

У вересні наша команда розпочне участь у новому сезоні Ліги націй. Під час жеребкування наша команда потрапила у групу B2 з Грузією, Північною Ірландією та Угорщиною. Матчі відбуватимуться у вересні-листопаді 2026 року.

Наступний матч підопічні Андреа Мальдери проведуть 25 вересня проти Угорщини на виїзді.