"Йо**ний виродок": легенда Шахтаря емоційно пройшовся катком по Путіну
- Даріо Срна назвав Путіна "йо**ним виродком" і висловив підтримку Україні, залишаючись у донецькому Шахтарі попри війну.
- Срна є легендою Шахтаря, провівши 536 матчів за клуб і здобувши численні трофеї, зараз обіймає посаду спортивного директора.
Спортивний директор донецького Шахтаря Даріо Срна висловився про війну в Україну проти Росії. Для хорвата ця війна стала вже третьою у його житті.
Спочатку війна була у рідній для Даріо Срни Хорватії, потім у 2014-му вона почалась у Донецьку, де грав Шахтар. Колишній футболіст "гірників" розповів, чи були у нього думки виїхати із України після 22 лютого 2022 року, пише 24 Канал із посиланням на Przeglad Sportowy.
Що сказав Срна про війну в Україні та Путіна?
Хорватський фахівець запевнив, що поважає донецький клуб, тому не може покинути Шахтар. Срна заявив, що попри війну радий бути в українському клубі.
"Легко бути разом, коли все йде добре, але в складніших ситуаціях треба показувати, хто справжній друг, а хто ні. Я радий бути тут. Сподіваюся, що українці також будуть щасливі та пишатимуться своєю країною. Люди заслуговують на мир Нелегко жити в Києві, але ми до цього підготувалися. Ми щодня молимося за мир і сподіваємося, що він прийде до нас, як це сталося на Близькому Сході", – сказав спортивний директор "гірників".
Також Срна розповів, що думає про президента Росії Володимира Путіна, який не хоче завершувати війну.
Путін – йо**ний виродок, але колись він має покласти край війні. Люди очікують миру, ми граємо матчі на міжнародній арені та хочемо створити ажіотаж для армії та нашого суспільства,
– заявив Срна.
Нагадаємо, що у донецькому клубі нещодавно спалахнув скандал із Юхимом Коноплею, який лайкав проросійський контент, зокрема відео із Жириновським. У Шахтарі провели внутрішнє розслідування та публічно сповістили його результати.
Що відомо про Даріо Срни у Шахтарі?
- Даріо Срна – жива легенда "гірників", який провів за донецький клуб 536 матчів (49 голів та 129 результативних передач). Протягом 2003 – 2018 років грав за Шахтар. Після чого пішов у статусі вільного агента в італійське Кальярі, де у 2019-му повішав бутси на цвях (дані Transfermarkt).
- Разом із Шахтарем у сезоні-2008/2009 виграв Кубок УЄФА. У тому ж сезоні був найкращим гравцем сезону УПЛ. Також Срна 10 разів ставав чемпіоном України, 7 разів перемагав у Кубку країни та 8 разів у Суперкубку. Усі трофеї завоював із донеччанами.
- Після закінчення кар'єри Даріо повернувся у розташування Шахтаря, де отримав посаду тренера із розвитку техніки. Навіть має за своєю спиною один матч у ролі виконувача обов'язків головного тренера "гірників".
- Із липня 2020-го очолює крісло спортивного директора команди.