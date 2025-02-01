Приголомшлива Білодід поділилась загадковими фото у яскравому купальнику

Дар'я Білодід не поспішає повертатись до спорту та продовжує насолоджуватись відпочинком цього разу українська дзюдоїстка завітала на Балі.

Дівчина у своєму інстаграмі опублікувала нові світлини з екзотичного острова. Приголомшливий вигляд Дар'ї підкорив серця шанувальників, повідомляє 24 канал.

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Розкішна Дар'я Білодід

Дар'я Білодід поділилась новими світлинами біля найбільшого водоспаду на острові під назвою Секумпул. Чарівні краєвиди додали загадковості образу української дзюдоїстки.

Дівчина постала перед камерою у доволі відвертому вбранні. Леопардовий купальник чудово підкреслив ідеальну фігуру та довгі, стрункі ноги Дар'ї.

Дар'я Білодід поділилась новими світлинами / Фото з інстаграму дзюдоїстки

Нагадаємо, що Дар'я Білодід недвало виступила на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Після чого вона вирішили поставити спортивну кар'єру на паузі.

Також раніше ходили чутки, що дзюдоїстка може покинути татамі назавжди. Проте дівчина спростувала інформацію щодо остаточного припинення виступів.