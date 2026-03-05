4-річний хлопчик з Одеси встановив рекорд України
- Чотирирічний Давид Дулогло з Одеси встановив рекорд України, виконавши 1150 присідань без зупинки за 69 хвилин і 48 секунд.
- Його 7-річна сестра Мілана також встановила рекорд, зробивши 1177 присідань за 38 хвилин, і обох дітей тренує їх батько, Руслан Дулогло.
У Одесі встановлено новий рекорд України серед дітей: Давид Дулогло виконав вправу за 1 годину 5 хвилин. Це зробило його наймолодшою дитиною в країні, яка змогла виконати її безперервно.
Чотирирічний Давид Дулогло за 69 хвилин і 48 секунд без зупинки виконав 1150 присідань. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
Дивіться також 79-річний український викладач встановив світовий рекорд, "вибухнувши" на чемпіонаті Європи
Як прокоментували рекорд Давида Дулогло?
Мати хлопчика перед рекордним виступом дуже хвилювалася, адже Давид ще зовсім маленький і міг легко відволіктися.
Давид маленький, його може відволікти будь-яка дрібниця. Навіть якщо задзвонить телефон – він може переключитися,
– зазначила жінка Суспільному.
Цікаво, що спортивні успіхи в родині – звичайна справа: 7-річна сестра Давида, Мілана, теж встановила рекорд, виконавши 1177 присідань за 38 хвилин без зупинок.
Обох дітей тренує їхній батько, Руслан Дулогло.
Вєтрова прокоментувала подію у Фейсбук, охарактеризувавши хлопчика як "маленького енерджайзера".
Маленький енерджайзер, заряджений прикладом своєї супер-сестри, встановив свій перший офіційний рекорд,
– пише керівниця.
У коментарях також залишили привітання й сторінка Національного Реєстру Рекордів України.
Національний Реєстр Рекордів України вітає нового рекордсмена України! Сповнені поваги до цього маленького супергероя. Бажаємо ніколи не збавляти швидкість і завжди вірити в свої сили. А твоя найкраща команда – завжди буде поруч!,
– пише організація.
Які ще є рекорди серед український дітей?
12‑річний підліток Андрій Бірців встановив рекорд України з гирьового спорту серед дітей, виконавши 41 поштовх двох гир по 8 кілограмів обома руками за 60 секунд.
На юнацькому чемпіонаті України 12‑річний Матвій Строгалєв показав найкращий результат у стрибках із жердиною серед спортсменів до 14 років, подолавши 4 метри – це кращий показник у світі для його вікової категорії, повідомляє Федерація легкої атлетики України.
5‑річна Регіна Абрамова з Львова стала рекордсменкою України, утримуючи тіло в позиції вертикального вису у технічно складній вправі – досягнення, що потребує неабиякої витривалості та концентрації.