Даяна Ястремська – Марія Саккарі 2:0 (7:5, 6:0)

Це було друге очне протистояння між тенісистками. У ньому українка змогла відновити паритет в історії зустрічей, здолавши представницю Греції в яскравому стилі, повідомляє 24 Канал.

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У стартових чотирьох геймах суперниці обмінювалися брейками. Після цього вони почали утримувати свою подачу та здавалося, що все йде до тай-брейку. Але у 12-му геймі Даяна змогла заробити потрійний сетбол і з третьої спроби таки закрила партію.

У другому ж сеті Ястремська повністю домінувала на корті. Одеситка виграла його "під нуль", не дозволивши зірковій суперниці заробити жодного брейк-поінта.

Зазначимо, що цей поєдинок тривав 1 годину 21 хвилину. У ньому Даяна Ястремська зробила один ейс, реалізувала 6 із 10 брейк-поінтів і виграла 7 з 9 геймів на своїй подачі. Баланс очок – 63:42 на користь українки.

Цікаво. Цей матч майже повністю повторив сценарій попередньої зустрічі Даяни в 1/8 фіналу. Тоді українка також виграла перший сет з рахунком 7:5, але у другій партій суперниці вдалося взяти один гейм.

Зазначимо, що в наступному колі суперницею Даяни Ястремської стане переможниця пари Клара Таусон – Анна Блінкова. Півфінальна гра відбудеться 1 лютого.