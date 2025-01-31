Даяна Ястремская – Мария Саккари 2:0 (7:5, 6:0)

Это было второе очное противостояние между теннисистками. В нем украинка смогла восстановить паритет в истории встреч, одолев представительницу Греции в ярком стиле, сообщает 24 Канал.

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В стартовых четырех геймах соперницы обменивались брейками. После этого они начали удерживать свою подачу и казалось, что все идет к тай-брейку. Но в 12-м гейме Даяна смогла заработать тройной сетбол и с третьей попытки таки закрыла партию.

Во втором же сете Ястремская полностью доминировала на корте. Одесситка выиграла его "под ноль", не позволив звездной сопернице заработать ни одного брейк-поинта.

Отметим, что этот поединок длился 1 час 21 минуту. В нем Даяна Ястремская сделала один эйс, реализовала 6 из 10 брейк-поинтов и выиграла 7 из 9 геймов на своей подаче. Баланс очков – 63:42 в пользу украинки.

Интересно. Этот матч почти полностью повторил сценарий предыдущей встречи Даяны в 1/8 финала. Тогда украинка также выиграла первый сет со счетом 7:5, но во второй партий сопернице удалось взять один гейм.

Отметим, что в следующем круге соперницей Даяны Ястремской станет победительница пары Клара Таусон – Анна Блинкова. Полуфинальная игра состоится 1 февраля.