Мексика та ФІФА зробили важливі заяви щодо проведення ЧС-2026 на фоні масових протестів

Вже цього літа відбудеться найбільша футбольна подія останніх чотирьох років. У США, Канаді та Мексиці пройде чемпіонат світу-2026.

Правда, турнір вже пов'язаний із чималою кількістю скандалів та проблем. Одна із них розгорілась днями у Мексиці, через що з'явились сумніви у безпеці, повідомляє The Guardian.

Що коїться в Мексиці?

Країну накрили масові протести через гучне вбивство наркобарона на прізвисько Ель Менчо. Поліція ліквідувала Немесіо Осегеру Сервантеса, який був головою найбільш впливового наркокартелю країни "Нове покоління Халіско".

Прибічники злочинця почали влаштовувати акції протесту та масові безлади по країні. Через це постало питання можливості проводити матчі чемпіонату світу в Мексиці.

Проте президентка країни Клаудія Шейнбаум заспокоїла фанатів. Вона заявила, що правоохоронці гарантують безпеку під час турніру та загрози для вболівальників немає.

Також із заявою щодо протестів у Мексиці виступив президент ФІФА Джанні Інфантіно, повідомляє AS. Він також заявив, що обстановка стабілізувалась та загроз проведенню ЧС-2026 немає.

Чи прийматиме Мексика чемпіонат світу?