Мексика та ФІФА зробили важливі заяви щодо проведення ЧС-2026 на фоні масових протестів
- У Мексиці відбулися масові протести через вбивство наркобарона Ель Менчо.
- Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум та президент ФІФА Джанні Інфантіно виступили із заявою для фанатів.
Вже цього літа відбудеться найбільша футбольна подія останніх чотирьох років. У США, Канаді та Мексиці пройде чемпіонат світу-2026.
Правда, турнір вже пов'язаний із чималою кількістю скандалів та проблем. Одна із них розгорілась днями у Мексиці, через що з'явились сумніви у безпеці, повідомляє The Guardian.
До теми Мексику можуть позбавити права проведення матчів плей-оф ЧС-2026: що коїться в країні
Що коїться в Мексиці?
Країну накрили масові протести через гучне вбивство наркобарона на прізвисько Ель Менчо. Поліція ліквідувала Немесіо Осегеру Сервантеса, який був головою найбільш впливового наркокартелю країни "Нове покоління Халіско".
Прибічники злочинця почали влаштовувати акції протесту та масові безлади по країні. Через це постало питання можливості проводити матчі чемпіонату світу в Мексиці.
Проте президентка країни Клаудія Шейнбаум заспокоїла фанатів. Вона заявила, що правоохоронці гарантують безпеку під час турніру та загрози для вболівальників немає.
Також із заявою щодо протестів у Мексиці виступив президент ФІФА Джанні Інфантіно, повідомляє AS. Він також заявив, що обстановка стабілізувалась та загроз проведенню ЧС-2026 немає.
Чи прийматиме Мексика чемпіонат світу?
- Мексика – одна з трьох країн-господарок чемпіонату світу-2026 разом із США та Канадою. Країна має прийняти 13 зустрічей Мундіалю, в тому числі й матч-відкриття на арені "Ацтека".
- Для Мексики це буде вже третій Мундіаль в історії. Країна була господаркою турнірів у 1970 та 1986 роках. Матчі відбудуться на стадіонах у Мехіко, Гвадалахарі та Монтерреї.
- Цікаво, що збірна України свій перший матч на чемпіонаті світу може провести у Мексиці. Зустріч між переможцем плей-оф В зони УЄФА та Тунісом прийматиме Монтеррей.
- Проте для потрапляння на чемпіонат світу підопічним Реброва треба пройти двох суперників у стикових матчах. Першим буде Швеція, а потім в разі перемоги – Польща або Албанія.