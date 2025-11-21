"Це ненормально": Ребров різко висловився про можливе проведення матчів збірної України в Польщі

Національна збірна України вдало вирішила перше завдання у відборі на чемпіонат світу-2026. "Синьо-жовті" змогли посісти друге місце у групі.

Завдяки перемозі над Ісландією в останньому турі підопічні Сергія Реброва потрапили у раунд плей-оф. Одразу ж після цього постало питання про місце проведення цих матчів, яке наставник збірної прокоментував в ефірі УПЛ ТБ, повідомляє 24 Канал.

Чи буде Україна грати у Польщі?

Першим суперником нашої команди буде збірна Швеції. В разі проходу України у фіналі наша команда протистоятиме Польщі або Албанії. І саме на території Польщі свої останні домашні матчі проводила наша команда.

Проте у березні збірна України точно гратиме в іншій країні. Сергій Ребров зазначив, що потенційно грати проти Польщі на її полі не є прийнятним для нього.

Якщо ми пройдемо, то не будемо грати проти збірної Польщі в Польщі. Це ненормально. Зараз ми обираємо та подивимось як воно буде. Але це не має бути Польща. Мова про обидва матчі, нам не треба постійно переїжджати,

– заявив Ребров.

Раніше польський журналіст Пьотр Волосік запевняв, що Україна гратиме обидва матчі саме в Польщі. Відзначимо, що в обох зустрічах Україна буде номінальним господарем. Проте через воєнний стан на своїй території "синьо-жовті" не може приймати суперників вдома.

Довідка. Всі три домашні матчі відбору на ЧС-2026 Україна проводила саме у Польщі (Вроцлав, Краків, Варшава). Зазначимо, що за минулі три роки "синьо-жовті", окрім польських міст, також приймали суперників у Леверкузені, Мурсії, Празі та Трнаві.

Однією з причин небажання збірної України грати в Польщі проти поляків є нещодавній скандал у матчі Шахтаря. Під час зустрічі Ліги конференцій проти Легії фанати варшавської команди вивішували антиукраїнські банери на стадіоні у Кракові.

Як Україні вийти на ЧС-2026?