Шанс заробити шалені гроші: Берінчик готовий битися на голих кулаках у турнірі МакГрегора

Колишній чемпіон світу з боксу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик планує спробувати свої сили в боях на голих кулаках. Представницький турнір відбудеться у березні наступного року.

Промоушен Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) оголосив про проведення грандіозного турніру під назвою "Найкрутіша людина на планеті". Анонс турніру з призовим фондом у 25 мільйонів був опублікований у соціальних мережах, пише 24 Канал.

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Чи допустять Берінчика до турніру на голих кулаках?

Український боксер Денис Берінчик миттєво відреагував на оголошення боїв на голих кулаках. Ексчемпіон WBO залишив свій коментар під дописом промоушена в інстаграмі.

"Я готовий", – написав Берінчик під публікацією.

Коментар Берінчика / скриншот з інстаграму

Зазначимо, що співвласником промоушена BKFC є колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор. Повідомляється, що у турнірі візьмуть участь 32 бійці вагою від 185 до 265 фунтів (83,9 кг — 120 кг).

Берінчик не вписується у цю вагову категорію, оскільки має офіційну вагу 61 кілограм. Втім, Денис має досвід виступів у боях на голих кулаках. У 2021 році українець ефектно нокаутував ірландця російського походження Артема Лобова на турнірі Mahatch в Україні.

Щодо турніру від МакГрегора, то переможець отримає 15 мільйонів доларів, а фіналіст – один мільйон. За вихід в друге коло турніру бійці отримають 200 тисяч доларів.

Призовий фонд турніру від BKFC / фото організації

Нагадаємо, що свій останній бій на профі-рингу Денис Берінчик провів у лютому 2025 року. Українець зазнав першої поразки в кар'єрі від Кейшона Девіса та втратив титул чемпіона WBO.

Одразу після бою Берінчик провів операцію на плечі, яке турбувало його тривалий час. Боксер планує повернутися до тренувань наприкінці серпня.