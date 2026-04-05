"Він не може ні говорити, ні стояти": Чісора заявив, що зламав руку і ребро Вайлдеру

Дерек Чісора гучно висловлювався про Деонтея Вайлдера після їхнього бою. Британський супертяж програв американцю роздільним рішенням суддів.

Поєдинок тривав усі 12 раундів. Після поразки Чісора заявив, що наніс своєму супернику серйозних травм, пише "Чемпіон" з посиланням на Fight Hub TV.

Що сказав Чісора?

Британський супертяж похвалив Вайлдера після бою, однак додав, що поєдинок був рівний і Деонтею добряче дісталося.

Він заряджає удар, це видно. Є певні ознаки. Але якщо він вже влучає, то влучає по-справжньому. Удар у нього є. Канати були дуже слабко натягнуті. Я опинився на канатах, він налетів на мене, притиснув до них, і вони не витримали. Я буквально провалився крізь них, і суддя почав відлік. За другий раз з мене зняли очко. Я люблю Деонтея, але я знаю, що зламав йому дві речі – руку і ребро, бо зараз він не може ні говорити, ні стояти,

– заявив Дерек Чісора.

Вайлдер відповів у ринзі

Втім, у самому поєдинку ситуація склалася інакше. Вайлдер підтвердив свій статус одного з найнебезпечніших важковаговиків дивізіону.

Бій завершився перемогою Деонтея роздільним рішенням суддів. Один з них віддав перемогу Чісорі 115-112, двоє інших побачили успіх Вайлдера 115-111 і 115-113.

Для обох боксерів це був 50-й вихід на ринг на професійному рівні.