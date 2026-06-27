Головний тренер збірної Франції здобув свою 17-ту перемогу на чемпіонатах світу. Про це повідомляє аналітичний портал Squawka.
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Яке досягнення у Дешама?
Цей результат дозволив 57-річному фахівцю одноосібно очолити історичний список наставників. Французький керманич офіційно обійшов легендарні досягнення минулого. Тим самим він став абсолютним рекордсменом за кількістю перемог на чемпіонатах світу серед головних тренерів.
Топ-3 наставників в історії чемпіонатів світу
Дідьє Дешам (Франція) – 17 перемог.
Гельмут Шен (Німеччина) – 16 перемог.
Луїс Феліпе Сколарі (Бразилія) – 14 перемог.
Німецький тренер, який раніше утримував лідерство, виграв зі своєю командою 16 матчів на світових першостях. Трійку лідерів замикає бразилець, який привів збірну Бразилії до чемпіонського титулу у 2002 році.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Чому тренер був відсутній на матчі Норвегія – Франція?
Дешам пропустив матч через смерть своєї матері. У вівторок, 23 червня, тренер отримав трагічну звістку й за погодженням із Федерацією футболу Франції тимчасово залишив розташування збірної у США, щоб поїхати на батьківщину на похорон.
У поєдинку проти норвежців обов'язки головного тренера виконував його асистент Гі Стефан. Франція впевнено перемогла Норвегію з рахунком 1:4, а хет-трик оформив Усман Дембеле, що дозволило французам гарантувати перше місце в групі I.