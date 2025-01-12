Поєдинок між командами Динамо та ФКСБ відбудеться у неділю, 12 січня. Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Представлення суперника Динамо

До 2017 року клуб мав назву Стяуа (у перекладі Зірка) – одного з найуспішніших в історії футболу. Команда була створена у 1947 році як спортивний клуб румунської армії.

Починаючи з 1998 року клуб відокремився від структури Міністерства національної оборони Румунії. Згодом Стяуа викупив відомий бізнесмен Джорджо Бекалі, який залишається власником і нині.

У 2014 році Міністерства національної оборони Румунії звернулося до суду з позовом щодо використання клубом назви Стяуа. Справа розглядалася кілька років. У підсумку клуб був перейменований у ФКСБ. При армійському спортивному клубі була створена нова команда, яка отримала назву Стяуа та стала правонаступнецею легендарного клубу. Втім, судові позови між клубами тривать і нині.

За підсумком першої частини чемпіонату Румунії ФКСБ йде другою. Крім того, команда з Бухареста бере участь в основному етапі Ліги Європи.

Підопічні Шовковського розпочнуть поєдинок у наступному складі: Бущан – Тимчик, Михавко, Біловар, Вівчаренко – Михайленко, Шапаренко, Буяльський, Волошин, Кабаєв – Ванат.

Динамо – ФКСБ: онлайн-трансляція матчу

Нагадаємо, що у першому спарингу "біло-сині" поступилися німецькому Магдебургу (1:3). За киян результативним ударом відзначився Буяльський.

Свій наступний товариський матч Динамо зіграє 13 січня проти польського Відзева.