Поединок между командами Динамо и ФКСБ состоится в воскресенье, 12 января. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Представление соперника Динамо

До 2017 года клуб назывался Стяуа (в переводе Звезда) – одного из самых успешных в истории футбола. Команда была создана в 1947 году как спортивный клуб румынской армии.

Начиная с 1998 года клуб отделился от структуры Министерства национальной обороны Румынии. Впоследствии Стяуа выкупил известный бизнесмен Джорджо Бекали, который остается владельцем и сейчас.

В 2014 году Министерство национальной обороны Румынии обратилось в суд с иском относительно использования клубом названия Стяуа. Дело рассматривалось несколько лет. В итоге клуб был переименован в ФКСБ. При армейском спортивном клубе была создана новая команда, которая получила название Стяуа и стала правопреемницей легендарного клуба. Впрочем, судебные иски между клубами продолжаются и сейчас.

По итогам первой части чемпионата Румынии ФКСБ идет второй. Кроме того, команда из Бухареста участвует в основном этапе Лиги Европы.

Подопечные Шовковского начнут поединок в следующем составе: Бущан – Тымчик, Михавко, Биловар, Вивчаренко – Михайленко, Шапаренко, Буяльский, Волошин, Кабаев – Ванат.

Динамо – ФКСБ: онлайн-трансляция матча

Напомним, что в первом спарринге "бело-синие" уступили немецкому Магдебургу (1:3). За киевлян результативным ударом отметился Буяльский.

Свой следующий товарищеский матч Динамо сыграет 13 января против польского Видзева.