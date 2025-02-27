Укр Рус
Sport News 24 Футбол Динамо зробило пропозицію щодо трансферу найкращого асистента чемпіонату Туреччини
27 лютого, 22:22
1

Динамо зробило пропозицію щодо трансферу найкращого асистента чемпіонату Туреччини

Єгор Торяник
Основні тези
  • Динамо Київ зробило пропозицію щодо трансферу вінгера з Туреччини.
  • Гравецт також отримав пропозицію від Динамо Бухарест, а раніше ним цікавився український клуб Полісся.

Динамо у поточному сезоні демонструє чудову гру та є головним претендентом на здобуття чемпіонства української Прем'єр-ліги. Тому "біло-сині" потребують у посиленні, аби виграти довгоочікуваний трофей.

Столичний клуб вирішив посилити атакувальну ланку команди. Кияни планують підписати гравця з третього дивізіону Туреччини, повідомляє 24 канал із посиланням на Ajansspor.

Читайте також Лідер Динамо підписав новий контракт з клубом: його хотіли в Англії

Ким цікавиться Динамо

Хакан Болат, президент Іскендерунспора, підтвердив зацікавленість Динамо у підписанні вінгера Мехмета Маниша. "Біло-сині" зробили пропозицію щодо трансферу гравця.

Проте не тільки кияни цікавляться турецьким півзахисником. Маниш також отримав пропозицію від інших динамівців з Бухареста, Румунія.

Мехмет Маниш отримав офіційну пропозицію про трансфер від Динамо Бухарест та Динамо Київ,
– сказав Болат.

Також відомо, що раніше інший український клуб розглядав трансфер Маниша. Полісся мало намір підписати турецького вінгера Іскендеруспора. 

Мехмет Маниш зіграв у 25 матчах за Іскендеруспор, забивши 1 гол та віддавши 15 результативних передач. Окрім правої бровки, гравець може зіграти лівого вінгера та правого фулбека. 