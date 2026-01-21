Легенда Динамо може повернутися в клуб, але сім'я тримає його закордоном
- Київське Динамо хоче повернути Сергія Реброва після збірної України.
- Сам тренер поки не налаштований керувати київським клубом.
Цього сезону київське Динамо переживає непрості часи. Команда провалила осінню частину та вже встигла змінити головного тренера.
Замість Олександра Шовковського "біло-синіх" очолив Ігор Костюк. Втім у майбутньому Динамо має бажання запросити іншу легенду клубу, повідомляє Sport.ua.
Чи повернеться Ребров в Динамо?
Боси київського клубу хочуть повернути в Динамо Сергія Реброва. Спеціаліст матиме шанс знову очолити клуб після відходу зі збірної України.
Проте далеко не факт, що Ребров погодиться на такий крок. Наразі сім'я наставника проживає в Іспанії та не планує повертатися на Батьківщину через війну.
Це може стати на заваді поверненню Реброва в Динамо. Ймовірно, кияни спробують запросити тренера влітку, якщо Сергій не зможе вивести збірну України на ЧС-2026.
Як Ребров став легендою Динамо?
Нагадаємо, що Ребров виступав за киян протягом 11-ти сезонів та забив 163 голи у їх футболці згідно з даними Transfermarkt. Пізніше українець очолював Динамо з 2014 по 2017 роки.
Спеціаліст тоді зміг двічі виграти УПЛ, а також здобути два Кубки та один Суперкубок України. Також Сергій став останнім поки тренером, якому вдавалось вивести киян у плейоф Ліги чемпіонів.
Згодом Ребров вдало проявив себе у Ференцвароші, Аль-Ахлі та Аль-Айні. З червня 2023 року коуч очолює збірну України, з якою зміг вийти на Євро-2024 та потрапити у стикові матчі кваліфікації ЧС-2026.
Що із Динамо в сезоні 2025 – 2026?
- Динамо провалило кваліфікацію Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Після вильоту від Пафоса "біло-сині" також не змогли подолати Маккабі Тель-Авів у другому за рангом єврокубка.
- Клуб опинився в основній стадії Ліги конференцій, але і там розчарував. Динамо здобуло шість очок і посіло 27 місце в турнірній таблиці ЛК, що не дозволило їм вийти у плей-оф.
- В УПЛ же кияни також не вражають. В чемпіонаті України клуб пішов на зимову паузу четвертим, відстаючи від лідерів на 9 очок. При цьому "біло-сині" продовжують боротися за Кубок, де вже вибили Шахтар і дійшла до чвертьфіналу.