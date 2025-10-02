Динамо та Шахтар в Лізі конференцій: календар матчів та турнірна таблиця
- Київське Динамо та донецький Шахтар зіграють у Лізі конференцій 2025-2026/
- Команди проведуть по шість матчів проти різних суперників.
- Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня 2026 року в Лейпцигу.
Представники УПЛ гратимуть в основному етапі Ліги конференцій у сезоні 2025-2026. На Динамо та Шахтар чекають по шість різних суперників.
Київське Динамо та донецький Шахтар розпочинають свій шлях основній стадії Ліги конференцій 2025-2026. Обидва клуби стартували у кваліфікаціях більш престижних єврокубків, але не змогли подужати її, повідомляє 24 Канал.
До теми Таблиця коефіцієнтів УЄФА у сезоні 2025-2026: на якому місці Україна
З ким гратимуть Динамо та Шахтар?
Для обох грандів УПЛ це буде перша участь на етапі ліги ЛК. Раніше Динамо грало у кваліфікації в сезоні 2023-2024, але тоді вилетіло від Бешикташу.
Шахтар же дебютував у відборі до Ліги конференцій лише цього року, пройшовши в останньому раунді Серветт. Тепер на обидві українські команди чекає по шість матчів проти різних суперників.
Варто відзначити, що "гірникам" куди більше пощастило із жеребом. Серед опонентів немає представників топ-ліг, тоді як на Динамо чекатимуть Фіорентина та Крістал Пелес.
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Брейдаблік
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Геккен
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Крістал Пелес
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Райо Вальєкано
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
5
|
Хамрун Спартанс
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
6
|
Страсбург
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
7
|
Рапід Відень
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
8
|
Сігма
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
9
|
Спарта
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
10
|
Слован
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
11
|
Майнц
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
12
|
Фіорентина
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
13
|
АЗ Алкмаар
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
14
|
КуПС
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
15
|
Рієка
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
16
|
АЕК Ларнака
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
17
|
Шемрок Роверс
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
18
|
Омонія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
19
|
АЕК Афіни
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
20
|
Шелбурн
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
21
|
Абердін
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
22
|
Ягеллонія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
23
|
Лех
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
24
|
Цельє
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
25
|
Легія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
26
|
ДИНАМО
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
27
|
ШАХТАР
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
28
|
Самсунспор
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
29
|
Лозанна
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
30
|
Зріньскі
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
31
|
Лінкольн Ред Імпс
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
32
|
Ноа
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
33
|
Університатя Крайова
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
34
|
Дріта
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
35
|
Шкендія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
36
|
Ракув
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
Розклад матчі Динамо та Шахтаря
1 ТУР
- 2 жовтня, 19:45. Динамо – Крістал Пелес
- 2 жовтня, 22:00. Абердін – Шахтар
2 ТУР
- 23 жовтня, 19:45. Шахтар – Легія
- 23 жовтня, 22:00. Самсунспор – Динамо
3 ТУР
- 6 листопада, 19:45. Шахтар – Брейдаблік
- 6 листопада, 22:00. Динамо – Зріньскі
4 ТУР
- 27 листопада, 19:45. Омонія – Динамо
- 27 листопада, 22:00. Шемрок Роверс – Шахтар
5 ТУР
- 11 грудня, 19:45. Фіорентина – Динамо
- 11 грудня, 22:00. Хамрун Спартанс – Шахтар
6 ТУР
- 18 грудня, 22:00. Динамо – Ноа
- 18 грудня, 22:00. Шахтар – Рієка
До плей-оф вийдуть 24 найкращі команди за підсумком основного етапу. Перша вісімка напряму потрапить в 1/8 фіналу, тоді як клуби, що посядуть 9-24 позиції, гратимуть в 1/16 фіналу.
Переможець визначиться у фіналі Ліги конференцій, який відбудеться 27 травня 2026 року в Лейпцигу. Нагадаємо, що чинним переможцем турніру є Челсі, який у травні розгромив у вирішальному матчі Бетіс (4:1).