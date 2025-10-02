Укр Рус
Динамо та Шахтар в Лізі конференцій: календар матчів та турнірна таблиця
2 жовтня, 11:58
11

Динамо та Шахтар в Лізі конференцій: календар матчів та турнірна таблиця

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Київське Динамо та донецький Шахтар зіграють у Лізі конференцій 2025-2026/
  • Команди проведуть по шість матчів проти різних суперників.
  • Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня 2026 року в Лейпцигу.

Представники УПЛ гратимуть в основному етапі Ліги конференцій у сезоні 2025-2026. На Динамо та Шахтар чекають по шість різних суперників.

Київське Динамо та донецький Шахтар розпочинають свій шлях основній стадії Ліги конференцій 2025-2026. Обидва клуби стартували у кваліфікаціях більш престижних єврокубків, але не змогли подужати її, повідомляє 24 Канал.

З ким гратимуть Динамо та Шахтар?

Для обох грандів УПЛ це буде перша участь на етапі ліги ЛК. Раніше Динамо грало у кваліфікації в сезоні 2023-2024, але тоді вилетіло від Бешикташу. 

Шахтар же дебютував у відборі до Ліги конференцій лише цього року, пройшовши в останньому раунді Серветт. Тепер на обидві українські команди чекає по шість матчів проти різних суперників.

Варто відзначити, що "гірникам" куди більше пощастило із жеребом. Серед опонентів немає представників топ-ліг, тоді як на Динамо чекатимуть Фіорентина та Крістал Пелес.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Брейдаблік

0

0

0

0-0

0

2

Геккен

0

0

0

0-0

0

3

Крістал Пелес

0

0

0

0-0

0

4

Райо Вальєкано

0

0

0

0-0

0

5

Хамрун Спартанс

0

0

0

0-0

0

6

Страсбург

0

0

0

0-0

0

7

Рапід Відень

0

0

0

0-0

0

8

Сігма

0

0

0

0-0

0

9

Спарта

0

0

0

0-0

0

10

Слован

0

0

0

0-0

0

11

Майнц

0

0

0

0-0

0

12

Фіорентина

0

0

0

0-0

0

13

АЗ Алкмаар

0

0

0

0-0

0

14

КуПС

0

0

0

0-0

0

15

Рієка

0

0

0

0-0

0

16

АЕК Ларнака

0

0

0

0-0

0

17

Шемрок Роверс

0

0

0

0-0

0

18

Омонія

0

0

0

0-0

0

19

АЕК Афіни

0

0

0

0-0

0

20

Шелбурн

0

0

0

0-0

0

21

Абердін

0

0

0

0-0

0

22

Ягеллонія

0

0

0

0-0

0

23

Лех

0

0

0

0-0

0

24

Цельє

0

0

0

0-0

0

25

Легія

0

0

0

0-0

0

26

ДИНАМО

0

0

0

0-0

0

27

ШАХТАР

0

0

0

0-0

0

28

Самсунспор

0

0

0

0-0

0

29

Лозанна

0

0

0

0-0

0

30

Зріньскі

0

0

0

0-0

0

31

Лінкольн Ред Імпс

0

0

0

0-0

0

32

Ноа

0

0

0

0-0

0

33

Університатя Крайова

0

0

0

0-0

0

34

Дріта

0

0

0

0-0

0

35

Шкендія

0

0

0

0-0

0

36

Ракув

0

0

0

0-0

0

Розклад матчі Динамо та Шахтаря

1 ТУР

  • 2 жовтня, 19:45. Динамо – Крістал Пелес
  • 2 жовтня, 22:00. Абердін – Шахтар

2 ТУР

  • 23 жовтня, 19:45. Шахтар – Легія
  • 23 жовтня, 22:00. Самсунспор – Динамо

3 ТУР

  • 6 листопада, 19:45. Шахтар – Брейдаблік
  • 6 листопада, 22:00. Динамо – Зріньскі

4 ТУР

  • 27 листопада, 19:45. Омонія – Динамо
  • 27 листопада, 22:00. Шемрок Роверс – Шахтар

5 ТУР

  • 11 грудня, 19:45. Фіорентина – Динамо
  • 11 грудня, 22:00. Хамрун Спартанс – Шахтар

6 ТУР

  • 18 грудня, 22:00. Динамо – Ноа
  • 18 грудня, 22:00. Шахтар – Рієка

До плей-оф вийдуть 24 найкращі команди за підсумком основного етапу. Перша вісімка напряму потрапить в 1/8 фіналу, тоді як клуби, що посядуть 9-24 позиції, гратимуть в 1/16 фіналу.

Переможець визначиться у фіналі Ліги конференцій, який відбудеться 27 травня 2026 року в Лейпцигу. Нагадаємо, що чинним переможцем турніру є Челсі, який у травні розгромив у вирішальному матчі Бетіс (4:1).