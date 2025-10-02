Представники УПЛ гратимуть в основному етапі Ліги конференцій у сезоні 2025-2026. На Динамо та Шахтар чекають по шість різних суперників.

Київське Динамо та донецький Шахтар розпочинають свій шлях основній стадії Ліги конференцій 2025-2026. Обидва клуби стартували у кваліфікаціях більш престижних єврокубків, але не змогли подужати її, повідомляє 24 Канал.

З ким гратимуть Динамо та Шахтар?

Для обох грандів УПЛ це буде перша участь на етапі ліги ЛК. Раніше Динамо грало у кваліфікації в сезоні 2023-2024, але тоді вилетіло від Бешикташу.

Шахтар же дебютував у відборі до Ліги конференцій лише цього року, пройшовши в останньому раунді Серветт. Тепер на обидві українські команди чекає по шість матчів проти різних суперників.

Варто відзначити, що "гірникам" куди більше пощастило із жеребом. Серед опонентів немає представників топ-ліг, тоді як на Динамо чекатимуть Фіорентина та Крістал Пелес.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Брейдаблік 0 0 0 0-0 0 2 Геккен 0 0 0 0-0 0 3 Крістал Пелес 0 0 0 0-0 0 4 Райо Вальєкано 0 0 0 0-0 0 5 Хамрун Спартанс 0 0 0 0-0 0 6 Страсбург 0 0 0 0-0 0 7 Рапід Відень 0 0 0 0-0 0 8 Сігма 0 0 0 0-0 0 9 Спарта 0 0 0 0-0 0 10 Слован 0 0 0 0-0 0 11 Майнц 0 0 0 0-0 0 12 Фіорентина 0 0 0 0-0 0 13 АЗ Алкмаар 0 0 0 0-0 0 14 КуПС 0 0 0 0-0 0 15 Рієка 0 0 0 0-0 0 16 АЕК Ларнака 0 0 0 0-0 0 17 Шемрок Роверс 0 0 0 0-0 0 18 Омонія 0 0 0 0-0 0 19 АЕК Афіни 0 0 0 0-0 0 20 Шелбурн 0 0 0 0-0 0 21 Абердін 0 0 0 0-0 0 22 Ягеллонія 0 0 0 0-0 0 23 Лех 0 0 0 0-0 0 24 Цельє 0 0 0 0-0 0 25 Легія 0 0 0 0-0 0 26 ДИНАМО 0 0 0 0-0 0 27 ШАХТАР 0 0 0 0-0 0 28 Самсунспор 0 0 0 0-0 0 29 Лозанна 0 0 0 0-0 0 30 Зріньскі 0 0 0 0-0 0 31 Лінкольн Ред Імпс 0 0 0 0-0 0 32 Ноа 0 0 0 0-0 0 33 Університатя Крайова 0 0 0 0-0 0 34 Дріта 0 0 0 0-0 0 35 Шкендія 0 0 0 0-0 0 36 Ракув 0 0 0 0-0 0

Розклад матчі Динамо та Шахтаря

1 ТУР

2 жовтня, 19:45 . Динамо – Крістал Пелес

. Динамо – Крістал Пелес 2 жовтня, 22:00. Абердін – Шахтар

2 ТУР

23 жовтня, 19:45 . Шахтар – Легія

. Шахтар – Легія 23 жовтня, 22:00. Самсунспор – Динамо

3 ТУР

6 листопада, 19:45 . Шахтар – Брейдаблік

. Шахтар – Брейдаблік 6 листопада, 22:00. Динамо – Зріньскі

4 ТУР

27 листопада, 19:45 . Омонія – Динамо

. Омонія – Динамо 27 листопада, 22:00. Шемрок Роверс – Шахтар

5 ТУР

11 грудня, 19:45 . Фіорентина – Динамо

. Фіорентина – Динамо 11 грудня, 22:00. Хамрун Спартанс – Шахтар

6 ТУР

18 грудня, 22:00 . Динамо – Ноа

. Динамо – Ноа 18 грудня, 22:00. Шахтар – Рієка

До плей-оф вийдуть 24 найкращі команди за підсумком основного етапу. Перша вісімка напряму потрапить в 1/8 фіналу, тоді як клуби, що посядуть 9-24 позиції, гратимуть в 1/16 фіналу.

Переможець визначиться у фіналі Ліги конференцій, який відбудеться 27 травня 2026 року в Лейпцигу. Нагадаємо, що чинним переможцем турніру є Челсі, який у травні розгромив у вирішальному матчі Бетіс (4:1).