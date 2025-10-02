Укр Рус
Sport News 24 Футбол Динамо и Шахтер в Лиге конференций: календарь матчей и турнирная таблица
2 октября, 11:58
11

Динамо и Шахтер в Лиге конференций: календарь матчей и турнирная таблица

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Киевское Динамо и донецкий Шахтер сыграют в Лиге конференций 2025-2026/
  • Команды проведут по шесть матчей против разных соперников.
  • Финал Лиги конференций состоится 27 мая 2026 года в Лейпциге.

Представители УПЛ будут играть в основном этапе Лиги конференций в сезоне 2025-2026. Динамо и Шахтер ждут по шесть разных соперников.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер начинают свой путь основной стадии Лиги конференций 2025-2026. Оба клуба стартовали в квалификациях более престижных еврокубков, но не смогли осилить ее, сообщает 24 Канал.

По теме Таблица коэффициентов УЕФА в сезоне 2025-2026: на каком месте Украина

С кем будут играть Динамо и Шахтер?

Для обоих грандов УПЛ это будет первое участие на этапе лиги ЛК. Ранее Динамо играло в квалификации в сезоне 2023-2024, но тогда вылетело от Бешикташа.

Шахтер же дебютировал в отборе в Лигу конференций лишь в этом году, пройдя в последнем раунде Серветт. Теперь обеим украинским командам предстоит по шесть матчей против разных соперников.

Стоит отметить, что "горнякам" куда больше повезло со жребием. Среди оппонентов нет представителей топ-лиг, тогда как Динамо будут ждать Фиорентина и Кристал Пэлас.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ

МЕСТО

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1

Брейдаблик

0

0

0

0-0

0

2

Геккен

0

0

0

0-0

0

3

Кристал Пелес

0

0

0

0-0

0

4

Райо Вальекано

0

0

0

0-0

0

5

Хамрун Спартанс

0

0

0

0-0

0

6

Страсбург

0

0

0

0-0

0

7

Рапид Вена

0

0

0

0-0

0

8

Сигма

0

0

0

0-0

0

9

Спарта

0

0

0

0-0

0

10

Слован

0

0

0

0-0

0

11

Майнц

0

0

0

0-0

0

12

Фиорентина

0

0

0

0-0

0

13

АЗ Алкмаар

0

0

0

0-0

0

14

КуПС

0

0

0

0-0

0

15

Риека

0

0

0

0-0

0

16

АЕК Ларнака

0

0

0

0-0

0

17

Шемрок Роверс

0

0

0

0-0

0

18

Омония

0

0

0

0-0

0

19

АЕК Афины

0

0

0

0-0

0

20

Шелбурн

0

0

0

0-0

0

21

Абердин

0

0

0

0-0

0

22

Ягеллония

0

0

0

0-0

0

23

Лех

0

0

0

0-0

0

24

Цель

0

0

0

0-0

0

25

Легия

0

0

0

0-0

0

26

ДИНАМО

0

0

0

0-0

0

27

ШАХТАР

0

0

0

0-0

0

28

Самсунспор

0

0

0

0-0

0

29

Лозанна

0

0

0

0-0

0

30

Зриньски

0

0

0

0-0

0

31

Линкольн Ред Импс

0

0

0

0-0

0

32

Ноа

0

0

0

0-0

0

33

Университатя Крайова

0

0

0

0-0

0

34

Проволока

0

0

0

0-0

0

35

Шкендия

0

0

0

0-0

0

36

Ракув

0

0

0

0-0

0

Расписание матча Динамо и Шахтера

1 ТУР

  • 2 октября, 19:45. Динамо – Кристал Пелес
  • 2 октября, 22:00. Абердин – Шахтер

2 ТУР

  • 23 октября, 19:45. Шахтер – Легия
  • 23 октября, 22:00. Самсунспор – Динамо

Читайте также Шахтер и Динамо подали список игроков на Лигу конференций: кто в заявке украинских клубов

3 ТУР

  • 6 ноября, 19:45. Шахтер – Брейдаблик
  • 6 ноября, 22:00. Динамо – Зриньски

4 ТУР

  • 27 ноября, 19:45. Омония – Динамо
  • 27 ноября, 22:00. Шемрок Роверс – Шахтер

5 ТУР

  • 11 декабря, 19:45. Фиорентина – Динамо
  • 11 декабря, 22:00. Хамрун Спартанс – Шахтер

6 ТУР

  • 18 декабря, 22:00. Динамо – Ноа
  • 18 декабря, 22:00. Шахтер – Риека

В плей-офф выйдут 24 лучшие команды по итогу основного этапа. Первая восьмерка напрямую попадет в 1/8 финала, тогда как клубы, занявшие 9-24 позиции, будут играть в 1/16 финала.

Победитель определится в финале Лиги конференций, который состоится 27 мая 2026 года в Лейпциге. Напомним, что действующим победителем турнира является Челси, который в мае разгромил в решающем матче Бетис (4:1).