Динамо и Шахтер в Лиге конференций: календарь матчей и турнирная таблица
- Киевское Динамо и донецкий Шахтер сыграют в Лиге конференций 2025-2026/
- Команды проведут по шесть матчей против разных соперников.
- Финал Лиги конференций состоится 27 мая 2026 года в Лейпциге.
Представители УПЛ будут играть в основном этапе Лиги конференций в сезоне 2025-2026. Динамо и Шахтер ждут по шесть разных соперников.
Киевское Динамо и донецкий Шахтер начинают свой путь основной стадии Лиги конференций 2025-2026. Оба клуба стартовали в квалификациях более престижных еврокубков, но не смогли осилить ее, сообщает 24 Канал.
С кем будут играть Динамо и Шахтер?
Для обоих грандов УПЛ это будет первое участие на этапе лиги ЛК. Ранее Динамо играло в квалификации в сезоне 2023-2024, но тогда вылетело от Бешикташа.
Шахтер же дебютировал в отборе в Лигу конференций лишь в этом году, пройдя в последнем раунде Серветт. Теперь обеим украинским командам предстоит по шесть матчей против разных соперников.
Стоит отметить, что "горнякам" куда больше повезло со жребием. Среди оппонентов нет представителей топ-лиг, тогда как Динамо будут ждать Фиорентина и Кристал Пэлас.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1
|
Брейдаблик
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Геккен
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Кристал Пелес
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Райо Вальекано
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
5
|
Хамрун Спартанс
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
6
|
Страсбург
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
7
|
Рапид Вена
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
8
|
Сигма
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
9
|
Спарта
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
10
|
Слован
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
11
|
Майнц
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
12
|
Фиорентина
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
13
|
АЗ Алкмаар
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
14
|
КуПС
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
15
|
Риека
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
16
|
АЕК Ларнака
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
17
|
Шемрок Роверс
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
18
|
Омония
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
19
|
АЕК Афины
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
20
|
Шелбурн
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
21
|
Абердин
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
22
|
Ягеллония
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
23
|
Лех
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
24
|
Цель
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
25
|
Легия
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
26
|
ДИНАМО
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
27
|
ШАХТАР
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
28
|
Самсунспор
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
29
|
Лозанна
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
30
|
Зриньски
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
31
|
Линкольн Ред Импс
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
32
|
Ноа
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
33
|
Университатя Крайова
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
34
|
Проволока
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
35
|
Шкендия
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
36
|
Ракув
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
Расписание матча Динамо и Шахтера
1 ТУР
- 2 октября, 19:45. Динамо – Кристал Пелес
- 2 октября, 22:00. Абердин – Шахтер
2 ТУР
- 23 октября, 19:45. Шахтер – Легия
- 23 октября, 22:00. Самсунспор – Динамо
3 ТУР
- 6 ноября, 19:45. Шахтер – Брейдаблик
- 6 ноября, 22:00. Динамо – Зриньски
4 ТУР
- 27 ноября, 19:45. Омония – Динамо
- 27 ноября, 22:00. Шемрок Роверс – Шахтер
5 ТУР
- 11 декабря, 19:45. Фиорентина – Динамо
- 11 декабря, 22:00. Хамрун Спартанс – Шахтер
6 ТУР
- 18 декабря, 22:00. Динамо – Ноа
- 18 декабря, 22:00. Шахтер – Риека
В плей-офф выйдут 24 лучшие команды по итогу основного этапа. Первая восьмерка напрямую попадет в 1/8 финала, тогда как клубы, занявшие 9-24 позиции, будут играть в 1/16 финала.
Победитель определится в финале Лиги конференций, который состоится 27 мая 2026 года в Лейпциге. Напомним, что действующим победителем турнира является Челси, который в мае разгромил в решающем матче Бетис (4:1).