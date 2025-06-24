Динамівські красуні: що відомо та як виглядають дружини чемпіонів України

Динамо стало чемпіоном України за підсумками сезону 2024/2025 не лише завдяки чудовій грі та майстерності на футбольному полі. За спиною кожного гравця стоїть сильна жінка, яка мотивує на нові перемоги та підтримує під час невдач.

Дружини футболістів Динамо постійно підтримували своїх чоловіків та надихали їх на перемоги протягом чемпіонського сезону. 24 канал пропонує Вам познайомитись з чарівними обраницями гравців столичного клубу.

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Мирослава Дубінчак

Владислав Дубінчак має чарівну супутницю Мирославу, з якою одружився у 2022 році. Кохана лівого захисника Динамо працює фотографом та моделлю, а також має власний бренд одягу.

Подружжя має спільного сина Адоніса, який народився у 2023 році. У соціальних мережах Мирослава публікує кадри з різних фотосесій, відпочинку та сімейного життя.

Мирослава Дубінчак / Фото з інстаграму дівчини

Каріна Тимчик

Олександр Тимчик зустрічався з Каріною ще у той час, коли виступав за молодіжну команду Динамо, а у 2020 році правий фулбек столичного клубу зробив пропозицію коханій. У 2021 році пара офіційно одружилась.

Каріна Тимчик весь час присвячує вихованню спільного з Олександром сина – Тіма. Дівчина веде свій міні-блог, де ділиться епізодами з подорожей в ОАЕ, на Мальдіви та в інші екзотичні країни.

Каріна Тимчик / Фото з інстаграму дівчини

Марія Дячук

Подружжя Максима та Марії Дячуків одне з наймолодших серед усіх динамівців, адже пара одружилась після чемпіонства Динамо у сезоні-2024/2025. Весілля відбулось 26 травня 2025 року.

Марія Дячук працює SMM-спеціалістом. Дівчина має декілька проєктів у цій сфері та розвиває власні сторінки у соціальних мережах.

Марія Дячук / Фото з інстаграму дівчини

Аліна Буяльська

Півзахисник Віталій Буяльський одружився зі своєю обраницею Аліною у 2017 році. Дівчина капітана Динамо навчалась на політології у КНУ імені Тараса Шевченка, але вирішила присвяти себе вихованню дітей та сімейному побуту.

У соціальних мережах Аліна Буяльська ділиться моментами з життя. Дівчина не забуває підтримувати свого чоловіка Віталія, особливо після невдалих матчів, коли на футболіста ллється купа хейту.

Аліна Буяльська / Фото з інстаграму дівчини

Надія Нещерет

Воротар Динамо Руслан Нещерет одружився зі своєю дівчиною Надією Петах 26 травня 2025 року. Весілля голкіпера "біло-синіх" відбулось в один день зі своїм партнером по команді Максимом Дячуком.

Надія активно займається соціальними мережами. Кохана Руслана Нещерета часто публікує світлини з відпочинку та разом зі своїм чоловіком.

Надія Нещерет / Фото з інстаграму дівчини

Тамара Швелідзе (Кабаєва)

Вінгер Динамо Владислав Кабаєв та Тамара Швелідзе одружились у 2019 році. Подружжя має дві спільних дитини – 4-річна Софія та нещодавно народжену донечку, яку не показують у соціальних мережах.

Кохана Кабаєва постійно ділиться моментами з особистого життя. Тамара публікує контент з подорожей та фото у стильних образах.

Тамара Шевалідзе / Фото з інстаграму дівчини

Інна Ярмоленко

Ветеран "біло-синіх" Андрій Ярмоленко одружився зі своєю коханою Інною у 2011 році після 4 років стосунків. Динамівська пара має трьох дітей – Івана, Данила та Максима.

Інна Ярмоленко постить у соціальних мережах сімейні фото. Кохана вінгера Динамо також ділиться моментами з відпочинку та не забуває про підтримку свого коханого.

Інна Ярмоленко / Фото з інстаграму дівчини

Ольга Піхальонок

Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок одружився з Ольгою у 2019 році. За два роки у подружжя з'явився син Максим, а у 2024 році у них народилась друга дитина.

Ольга раніше професійно займалась спортом та була майстром спорту з легкої атлетики. Наразі кохана Олександра Піхальонка зосереджена на вихованні дітей та створенні сімейного побуту.

Ольга Піхальонок / Фото з інстаграму дівчини

Яна Суркіс

Яна Суркіс, донька президента Динамо, одружена з центрбеком "біло-синіх" Крістіаном Біловаром. Пара почала стосунки у 2020 році, а за три роки вони офіційно створили сім'ю.

Дружина Крістіана Біловара Яна Суркіс – балерина. Проте наразі дівчина поставила на паузу кар'єру через другу вагітність. Подружжя має спільного сина Олександра, який народився 17 грудня 2024 року у День народження дівчини.

Яна Суркіс / Фото з інстаграму дівчини

Раніше ми розповідали про те, скільки заробляють футболісти, які грають у Динамо. Чинні чемпіони України мають солідний рівень зарплат, порівняно з іншими клубами УПЛ.