Доньки легенд Динамо, які стали зірками: акторка, олімпійська призерка та телеведуча

Діти зірок київського Динамо часто опинялися в центрі уваги ще з дитинства. Але троє з них змогли побудувати власні гучні кар'єри поза футбольним полем.

Катерина Кузнєцова, Ганна Безсонова та Іріша Блохіна виросли у родинах легендарних гравців Динамо. Кожна з них обрала різний шлях – кіно, художню гімнастику та телебачення – і досягла міжнародного визнання, передає 24 Канал.

Донька Олега Кузнєцова стала відомою акторкою

Катерина Кузнецова народилася 12 липня 1987 року в Києві у сім'ї відомого захисника Динамо та збірної СРСР Олега Кузнецова. Її мати Алла Борисенко також була спортсменкою – легкоатлеткою.

Як пише Вікіпедія, У 1990-1994 роках Катерина разом із батьками проживала у Шотландії, де батько грав у футбол, тоді вона швидко засвоїла англійську мову.

Попри футбольне середовище, Кузнєцова обрала акторство та закінчила Київський університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Вона здобула популярність завдяки ролям у телесеріалах "Повернення Мухтара", "Кухня" та інших телевізійних проєктах.



Катерина Кузнєцова/ Фото з відкритих джерел

Акторка неодноразово розповідала в інтерв'ю, що дитинство на футбольних базах та стадіонах сформувало її характер і дисципліну, але саме сцена стала головною мрією.

Після 2014 року Катерина Кузнєцова була однією з тих акторок, які продовжили свою кар'єру в Росії. Втім після початку повномасштабної війни вона проявила чітку проукраїнську позицію та відкрито говорить про війну.

Ганна Безсонова – одна з найтитулованіших гімнасток світу

Ганна Безсонова – донька півзахисника Динамо та збірної СРСР Володимира Безсонова. Її мати Вікторія – дворазова чемпіонка світу з художньої гімнастики, що значною мірою визначило спортивний вибір доньки.

Безсонова стала дворазовою бронзовою призеркою Олімпійських ігор (2004 та 2008) і чемпіонкою світу в багатоборстві 2007 року. Вона входить до числа найуспішніших представниць української художньої гімнастики.



Ганна Безсонова/ Фото з відкритих джерел

Після завершення кар'єри професійної гімнастки залишилася працювати на тренерській роботі в Школі Дерюгіних, а також брала участь у телевізійних проєктах, зокрема під час Євро-2012.

Згодом, як повідомляють Новини Live, виїхала до Маямі і зосередилася на власному проєкті – школі гімнастики, яку відкрила в США.

Іріша Блохіна стала медійною персоною

Іріша (Ірина) Блохіна народилася 15 січня 1983 року в родині легендарного нападника Динамо Олега Блохіна та олімпійської чемпіонки Ірини Дерюгіної.

Вона поєднала кілька професій – була співачкою, акторкою, телеведучою та хореографом збірної України з художньої гімнастики. Саме Блохіна створювала постановки для виступів українських гімнасток на міжнародних турнірах.

Під час Євро-2012 Іріша працювала ведучою та брала участь у футбольних телевізійних проєктах, що зробило її однією з найвідоміших медійних постатей у спортивному телепросторі України.



Іріша Блохіна/ Фото з відкритих джерел

У 2013 році стала тренеркою Ганни Різатдінової, яка виграла золоту медаль на чемпіонаті світу з художньої гімнастики 2013 року.

Згодом кілька років займалася джазом та клубною музикою.

Раніше з'явилося архівне відео, як Олег Блохін, Ірина Дерюгіна та їхня донька Іріша взяли участь у програмі "До і після опівночі", обговорюючи прощальний матч Блохіна та його родину.

