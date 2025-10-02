У четвер, 2 жовтня, Динамо та Шахтар стартують у єврокубках. Гранди українського футболу розпочнуть шлях в основному етапі Ліги конференцій сезону 2025/2026.

Динамо в номінально домашньому матчі у Любліні зіграє проти англійського Крістал Пелес, а Шахтар завітає в Шотландію, де зустрінеться з місцевим Абердіном. Футбольний експерт Микола Васильков у коментарі 24 каналу зробив прогноз на матчі українських клубів.

Як Динамо та Шахтар зіграють в єврокубках?

Микола Васильков розповів, як завершаться перші матчі Динамо та Шахтаря у новому сезоні Ліги конференцій 2025/2026. Відомий експерт вважає, що обидва поєдинки завершаться з рахунком 0:0.

Динамо навіть у домашньому матчі обере гру другим номером, не контролюючи м'яч, а також діятимуть вертикально переважну частину гри. Крістал Пелес поставить на цей турнір не всю основу, тому цей рахунок теоретично влаштує всіх, окрім того, погода не така добра, а поле обіцяє бути слизьким. Тому гра буде без великої кількості шансів для взяття воріт, я думаю, що можливості, які будуть, вони не використають,

– сказав Васильков.

Відповідаючи на питання, чи може якась помилка вирішити долю матчу, зокрема автогол, Микола Васильков сказав: "Я виключаю можливість автогола, адже це рідкість. Автогол не для прогнозів я тобі скажу. Прогнозувати автогол це вже потрібно бути Цигаником таким, що знає все наперед".

Микола Васильков пояснив, чим нічия з рахунком 0:0 у матчі Динамо – Крістал Пелес відрізнятиметься від 0:0 у протистоянні Шахтаря з Абердіном.

У Шахтаря будуть інші 0:0. "Гірники" в принципі вестимуть гру, вони дуже багато комбінують, а також матимуть володіння. Проте, на жаль, Шахтар не використає того, що створить, я гадаю. Тому що це буде перепад в різниці напруження гри між Прем’єр-лігою і Європою – інший темп, інші швидкості. Це для Шахтаря звична історія, що після достатньо легких матчів, принаймні з динамікою УПЛ хвилин на 60, вони зіткнуться з динамікою на усі 90 хвилин,

– розповів експерт.

Васильков наголосив, що це трохи виб’є Шахтар з колії. Проте треба прогнозувати перевагу "гірників" у грі, у веденні матчу, гольових епізодах, але донеччанам просто не пощастить.

Що відомо про матчі Динамо та Шахтаря?