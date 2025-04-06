Продовжують тримати лідерство: Динамо на класі перемогло Лівий берег
- Динамо перемогло Лівий берег з рахунком 2:0 у матчі київського дербі завдяки голам Ярмоленка та Шапаренка.
- Матч відбувся 6 квітня в рамках 23-го туру УПЛ, де Динамо посилило свою перевагу в турнірній таблиці.
- Гра була напруженою, з активними атаками з боку Динамо, яке реалізувало свої моменти на 44-й та 47-й хвилинах.
- У той же день заплановано ще один матч між Шахтарем та Вересом о 18:00.
У неділю, 6 квітня, відбулися матчі 23-го туру УПЛ. В одному з них Динамо протистояло Лівому берега.
Динамо – Лівий берег 2:0
Голи: Ярмоленко, 44, Шапаренко, 47.
В активі дня на шанувальників футболу чекало київське дербі. Динамо мало всі шанси збільшити свою перевагу над найближчим переслідувачем в турнірній таблиці, пише 24 канал.
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Вольова перемога "біло-синіх"
З самого початку матчу Динамо йшло в активні атаки, однак довгий час гравцям не вдавалося забити гол. Лише на 44-й хвилині після передачі Ваната, Ярмоленко відкрив рахунок у матчі.
Вже на 47-й хвилині господарі збільшили перевагу над суперником. Шапаренко, зігравший на відскоку, заштовхав м'яч у ворота Лівого берега.
До кінця матчу "лелеки" ще намагалися скоротити рахунок, однак не вдалося. Динамо перемогло з рахунком 2:0.
Відеоогляд матчу Динамо – Лівий берег
Відзначимо, що 6 квітня ще запланований матч Шахтар – Верес о 18:00.