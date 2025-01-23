Онлайн-трансляція матчу Динамо – Ллапі на зборах в Туреччині

Київський клуб готується до фінального матчу в Лізі Європи на тренувальному зборі в Белеку. Черговим суперником стане аутсайдер чемпіонату Косово.

Київське Динамо продовжує підготовку до другої частини сезону в Туреччині. Підопічні Шовковського проводять там тренувальний збір, де відіграли вже п'ять спарингів, повідомляє 24 Канал.

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Бій проти косоварів

Напередодні битви в Лізі Європи із Галатасараєм кияни поступились Магдебургу, зіграли внічию із Відзевим, а також здолали Стяуа, Марібор та ЦСКА 1948. Тепер же між матчами в ЛЄ на Динамо чекає шоста товариська гра.

У вівторок, 21 січня, "біло-сині" здобули перші очки в другому за рангом єврокубку, вирвавши нічию на полі Галатасарая. Завершальний матч ЛЄ кияни проведуть 30-го числа проти РФШ у Гамбургу. Підготовкою до нього стане спаринг із клубом Ллапі з Косова.

У сезоні 2023-2024 команда стала віцечемпіоном країни, але вже у новому сезоні оформила пониження в класі, посівши дев'яте місце із 10-ти. Зустріч Динамо – Ллапі розпочнеться 23 січня о 15:00 за київським часом.

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