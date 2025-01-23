Втратили перемогу через два пенальті: Динамо зіграло внічию з аутсайдером чемпіонату Косово
- Динамо Київ зіграло внічию 2:2 з косовським Ллапі, пропустивши два голи з пенальті у другому таймі.
- Матч використовувався для залучення гравців, які не грали проти Галатасараю.
- Наступний матч Динамо відбудеться 30 січня в Лізі Європи проти латвійського РФШ, після чого команда продовжить підготовку в Туреччині.
Динамівці з користю використали паузу між матчами Ліги Європи. Підопічні Олександра Шовковського провели спаринг проти косовського Ллапі.
Динамо – Ллапі 2:2
Голи: Піхальонок, 38 (з пен.), Волошин, 51 – Тахірі, 69 (з пен.), 88 (з пен.)
Тренерський штаб Олександра Шовковського залучив у спарингу гравців, які не грали у матчі проти Галатасараю (3:3), або виходили на заміну. Команду вивів на поле з капітанською пов'язкою герой поєдинку у Стамбулі Андрій Ярмоленко, пише 24 Канал.
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Контрольний матч з підвищеною відповідальністю
У першому таймі динамівці першими відкрили рахунок. З одинадцятиметрової позначки відзначився Олександр Піхальонок. У перерві Шовковський зробив низку замін, випустивши молодих футболістів, а також Миколу Шапаренка, який пропускатиме останній тур Ліги Європи.
Назар Волошин на 51-й хвилині зустрічі закріпив перевагу киян, зробивши рахунок 2:0. Однак наприкінці зустрічі арбітр призначив два пенальті у ворота Динамо. Суперник сповна скористався таким подарунком, оформивши престижну для себе нічию – 2:2.
Відеоогляд матчу Динамо – Ллапі
Нагадаємо, що наступний поєдинок кияни зіграють у Лізі Європи. 30 січня "біло-сині" зустрінуться з латвійським РФШ.
Після цього матчу підопічні Шовковського повернуться до Туреччини, де продовжать підготовку до другої половини сезону в УПЛ.