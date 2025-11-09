Динамо – ЛНЗ: онлайн-трансляція матчу 12 туру в УПЛ
- Матч Динамо – ЛНЗ відбудеться 9 листопада на стадіоні Валерія Лобановського в Києві і розпочнеться о 15:30.
- Обидві команди мають по 20 очок у турнірній таблиці УПЛ, але Динамо випереджає ЛНЗ завдяки кращій різниці м'ячів.
Центральний матч 12-го туру чемпіонату України відбудеться у Києві. Стежити за поєдинком Динамо – ЛНЗ можна безпосередньо на сайті 24 Каналу.
У неділю, 9 листопада, чемпіон України київське Динамо прийматиме черкаський ЛНЗ в рамках 12-го туру УПЛ. Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського розпочнеться о 15:30, інформує 24 Канал.
Де дивитись матч Динамо – ЛНЗ?
Центральний матч 12 туру УПЛ Динамо – ЛНЗ можна буде переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які доступні на платформах MEGOGO, "Київстар ТБ", Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо.
Безкоштовна трансляція поєдинку буде доступна в ютубі на каналах FootballHub та ФК Динамо Київ. Вболівати за улюблену команду можна на сайті 24 Каналу у цій новині.
Відео онлайн-трансляція матчу Динамо – ЛНЗ
Як Динамо та ЛНЗ виступають у чемпіонаті України?
- У попередньому турі перервалася безпрограшна серія київського Динамо в Прем'єр-лізі, яка тривала 42 матчі. Підопічні Олександра Шовковського поступилися в українському дербі донецькому Шахтарю з рахунком 1:3.
- У турнірній таблиці УПЛ Динамо йде на другому місці, маючи в активі 20 очок після 11 зіграних матчів. Завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів кияни випереджають ЛНЗ, які набрали 20 балів.
- Черкаський клуб теж засмутив своїх уболівальників у попередньому турі. Підопічні Віталія Пономарьова у домашньому матчі поступилися Карпатам з рахунком 0:1.
- Очне протистояння між Динамо та ЛНЗ стане п'ятим в історії зустрічей цих команд. Перевага за "біло-синіми": три перемоги та одна нічия. Різниця забитих та пропущених м'ячів – 8:4.
- Динамо гратиме проти ЛНЗ після феєричної перемоги над боснійським Зрінськи (6:0) у Лізі конференцій.