Динамо – ЛНЗ: онлайн-трансляція матчу 12 туру в УПЛ

Центральний матч 12-го туру чемпіонату України відбудеться у Києві. Стежити за поєдинком Динамо – ЛНЗ можна безпосередньо на сайті 24 Каналу.

У неділю, 9 листопада, чемпіон України київське Динамо прийматиме черкаський ЛНЗ в рамках 12-го туру УПЛ. Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського розпочнеться о 15:30, інформує 24 Канал.

Де дивитись матч Динамо – ЛНЗ?

Центральний матч 12 туру УПЛ Динамо – ЛНЗ можна буде переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які доступні на платформах MEGOGO, "Київстар ТБ", Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо.

Безкоштовна трансляція поєдинку буде доступна в ютубі на каналах FootballHub та ФК Динамо Київ. Вболівати за улюблену команду можна на сайті 24 Каналу у цій новині.

Відео онлайн-трансляція матчу Динамо – ЛНЗ

Як Динамо та ЛНЗ виступають у чемпіонаті України?