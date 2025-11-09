В воскресенье, 9 ноября, чемпион Украины киевское Динамо будет принимать черкасский ЛНЗ в рамках 12-го тура УПЛ. Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского начнется в 15:30, информирует 24 Канал.
Где смотреть матч Динамо – ЛНЗ?
Центральный матч 12 тура УПЛ Динамо – ЛНЗ можно будет посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые доступны на платформах MEGOGO, "Киевстар ТВ", Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV и тому подобное.
Бесплатная трансляция поединка будет доступна в ютубе на каналах FootballHub и ФК Динамо Киев. Болеть за любимую команду можно на сайте 24 Канала в этой новости.
Видео онлайн-трансляция матча Динамо – ЛНЗ
Как Динамо и ЛНЗ выступают в чемпионате Украины?
- В предыдущем туре прервалась беспроигрышная серия киевского Динамо в Премьер-лиге, которая длилась 42 матча. Подопечные Александра Шовковского уступили в украинском дерби донецкому Шахтеру со счетом 1:3.
- В турнирной таблице УПЛ Динамо идет на втором месте, имея в активе 20 очков после 11 сыгранных матчей. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей киевляне опережают ЛНЗ, которые набрали 20 баллов.
- Черкасский клуб тоже огорчил своих болельщиков в предыдущем туре. Подопечные Виталия Пономарева в домашнем матче уступили Карпатам со счетом 0:1.
- Очное противостояние между Динамо и ЛНЗ станет пятым в истории встреч этих команд. Преимущество за "бело-синими": три победы и одна ничья. Разница забитых и пропущенных мячей – 8:4.
- Динамо будет играть против ЛНЗ после феерической победы над боснийским Зрински (6:0) в Лиге конференций.